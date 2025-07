Razvezao jezik!

Nakon što je Nikola Grujić Gruja napustio “Elitu 8”, njegova devojka Milana Mima Šarac sve češće se druži sa njegovim drugom Jovanom Pejićem Pejom. Njihovo intenzivno druženje izazvalo je sumnje i komentare da Mima možda želi nešto više od prijateljstva. Gruja se oglasio za Pink.rs i poslao žuti karton svojoj devojci:

- Ne sviđa mi se njeno učešće. Dobila je žuti karton koji i spominju. Preterana prisnost sa Pejom, kog ona juri da provodi vreme sa njim. On je dečko ipao ispravan prema meni, a ona potencira tu priču verovatno zarad opstanka. Da li je bitnija ta rijaliti priča, ne znam. To mi je odvratno, pravi neprijatnu situaciju i meni i njemu. Onda, neka dobacivanja kao on Ivana juče kad joj je rekao: "Ja ću tebe da izj*ebem napolju", a ona nema to da ga maršira ili ga otera u tri lepe, ona okreće na drugu temu. Nema taj stav zauzete devojke. Jedina neukusna šala od Peje je bila kad joj je rekao: "Od sutra ćeš moći da jedeš moja ja*a". Njemu to ne zameram jer njemu nekad izleti nešto nepromišljeno, nije mislio u negativnom smislu. Ali opet ako ti neko kaže u dvosmislenom konotaciji moraš da imaš stav. Nervira me što nema stav kao zauzeta devojka i devojka koju neko čeka spolja - počeo je Gruja, pa otkrio da li ima sumnje u to da bi ga Mima ponovo prevarila:

- Ja sam siguran da je Peja nikad ne bi pogledao na taj način. Mislim da ne mi ne bi ponovo priredila tako nešto. Ne bi sebi ponovo to dozvolila. Da je duži vremenski period i da je neko drugi u pitanju, onda bih mogao to da pomislim, ali ovako ne - rekao je, pa otkrio razlog čega bi prekinuo svoju vezu sa Milanom:

- Ovo da se nastavilo sa njene strane, proganjanje njega, potenciranje sa njene strane ili sa nekim drugim muškarcima neki flert to bi mi presudilo da je ne dočekam. Meni je bolesno da joj je bitniji opstanak nego moja reakcija spolja - rekao je, a mi smo ga zatim pitali da li su tačne infomacije koje Mimas iznosi na račun Sanje Grujić i Marka Stefanovića:

- Ja ne pričam o spoljnom svetu, poput Stefana Karića. Dok god ga neko ne nagazi, pa da popi*dim. Do tad se neću mešati. Ona sama treba da rešava sa nekim za koga sam joj rekao da joj ne treba kao prijatelj, a ona mi je rekla: "Mi se družimo ceo život", sad izvoli. Rešavaj problem sa prijateljicom sad sama. Neće dobiti više informacije o tome - rekao je Gruja, pa progovorio o viđanja sa Mrvicom:

- Ja se ne čujem ni sa kim. Ova mala što je uletela u emisiju na Redu, htela je nešto da pričamo, ja pobegao glavom bez obzira. Sačekao me drugar napolju i otišli na piće nas dvojica. Neću da pričam uopšte, čekam svoju devojku - ispričao je, pa dodao konačan sud o Mimi:

- Sve se svodi na reči: "Nedostaješ mi i volim te", a ja ne vidim nijedno delo koje je to stvarno pokazala. Nije se nikad rasplakala niti rastužila. Konstantno igra i konstantno je nasmejana, nikad je srećniju nisam video. Ja verujem da će biti bolje, da ne verujem davno bih digao ruke. Ja ne bih mogao da budem toliko raspoložen, da igram, da se smejem. Da je ona izašla videla bi se moja patnja - zaključio je Gruja.

Autor: A.Anđić