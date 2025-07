NAPADNUTA MAMA DŽEHVA! Na Gocu nasrnuo menadžer lokala u kom je radila, ovo su svi detalji (VIDEO)

Neprijatnost koju je doživela je veoma uticala na nju!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' Gorana Džehverović, majka popularne pevačice Teodore Džehverović i žena koja brine o higijeni učesnika Elite, ostavila je sve bez teksta priznanjem da je bila fizički napadnuta od strane svog kolege u lokalu gde je radila.

Gordana Džehverović poznata je kao marljiva i vredna žena. Tokom njenog učešća u ''Zadruzi 1'', ljudi su je upoznali kao velikog radnika, a tu reputaciju je zadržala i godinama kasnije. Ona je u više navrata ranije isticala da svoj posao u ugostiteljstvu ne bi napustila i uprkos tome što je njena ćerka, Teodora Džehverović uspešna mlada muzička zvezda, te nije imala preku potrebu da bude radno akcivna.

Međutim, uprkos svemu tome, Goci se desio incident na radnom mestu, te je rešila da posle višedecenijske karijere odustane od ugostiteljstva.

- Radim časno i pošteno ovaj posao. Nikada nisam doživela nikakvu neprijatnost, donedavno. Fizički sam napadnuta u lokalu gde sam radila. Reč je o Vlajku, menadžeru lokala. Dan nakon što sam snimila emisiju sa Jocom ''Rijaliti rešetanje'', ništa nije izgledalo da to može da se desi tako nešto. Kad je on delio bakšiše, došlo je do problema. To što sam ja doživela u ''Romantiku'', restoranu gde sam radila, to je bruka i sramota. Nikada pre mi se nije ništa nije desilo, ni sa gostom lokala, a kamoli sa nekom s kim radi. Nisam mogla da spavam nakon toga što mi se desilo. On je običan, mali huligančić, koji je bio pijan. To je razlog da više ne radim, opraštam se od ugostiteljstva. Nisam žena koja se lako uplaši, ne strahujem, ali sam razmišljala i o tome da ga prijavim nadležnim organima - kazala je Džehva.

Autor: S.Z.