NOĆ KOJA JE SVE PROMENILA: Anđela i Gastoz na pragu pomirenja, Milovan rešio da zaprosi Aleksandru, dok su Aneli i Luka progovorili o emocijama

Prethodne noći u Eliti održana je spektakularna žurka, a takmičari su tokom noći u nekoliko navrata razgovarali sa Drvetom Mudrosti, ali i pogazili svoje reči.

Na samom početku žurke, Bora Terzić Terza je ogovarao Daču Virijevića kod Sofije Janićijević, tvrdeći da je on pokrao slatkiše iz kuće Odabranih.

Sandra Obradović naljutila se na Milenu Kačavendu jer je poslala u izolaciju s Lukom Vujovićem, te joj je tom prilikom najavila potpuni pakao.

Milena Kačavenda ćaskala je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Borislavom Terzićem Terzom o izdaji prijatelja prošle godine, te se našalila na svoj račun i priznala da je izdala još jednog.

Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza i Sandra Obradović otišli su kod Drveta mudrosti kako bi oprobali svoju sreću za alkohol i tom prilikom otkrili da je prijateljstvo Sandre i Milene Kačavende na klimavim nogama, dok je Terza otkrio veliku tajnu rijalitija.

Ivan Marinković i Luka Vujović otišli su kod Drveta mudrosti kako bi otkrili tajni plan koji su smislili da posvađu Anđelu Đuričić, Enu Čolić i Aneli Ahmić, što se Drvetu svidelo.

Luka Vujović ostao je sam kod Drveta mudrosti kako bi mu otkrio svoje emocije prema Aneli Ahmić i zauzvrat tražio novac da kupi slatkiše za nju.

- Drvence, moram da podelim s tobom neke stvari. Došao sam u situaciju kada mi je jako teško. Nisam ispoštovao tebe i sebe, ali gledam da i dalje budem optimista. Sebe sam dao iskreno Aneli i krivo mi je što ona ne može da shvati da mene Sandra ne zanima. Moj otac je uticao na to da devojka prema kojoj imam emocije se oseća jako loše. Ja Sandru izbegavam i ne zanima me. Imam problem da uvek želim da joj priđem kad se posvađamo i znam da je uvek odbojna. Hteo sam preko tebe da se izvinim njenoj porodici za svaku uvredu jer nisam imao lošu nameru. Ne želim da silim nešto što itekako može da bude dobro posle rijalitija. Uzeo sam sliku i čuvam je u izolaciji, pa je pre spavanja poljubim. Vidim da je smorena i ne znam šta mogu da uradim da ona dobije neki znak pažnje jer sam stvarno imao lepe momente s njom - rekao je Luka.

Kako je Ivan Marinković izvršio svoj deo zadatka, na red je došao i Lukin deo. Naime, Luka Vujović predložio je da polije krevet Ene Čolić, što je prvo i uradio dok ga je Stefan Karić nemo posmatrao šta radi. Nakon toga, on je otišao do Miminog kreveta i tom prilikom je ukrao njen roze kofer sa šminkom, ali tu nije bio kraj! On je rešio da dodatno zabiberi Eni, te je tako podmetnuo Eni krađu Miminog kofera, tačnije, ostavio ga je iza Eninog kreveta, kako bi Mima pomislila da joj ga je ona ukrala.

Milovan Minić otišao je kod Drveta mudrosti kako bi priznao svoje emocije prema Aleksandri Nikolić, ali i tom prilikom tražio da dobije verenički prsten kako bi zaprosio Aleksandru.

Anđela Đuričić, Dača Virijević i Jelena Ilić otišli su do Drveta mudrosti kako bi otkrili ideju koju su smislili za radio emisiju, a potom je Anđela otkrila da sumnja da joj Nenad Marinković Gastoz šalje tajne zadatke.

Aneli Ahmić bila je naredna sagovornica Drveta mudrosti i tom prilikom je želela da sazna zbog čega nije danas završila u kući Odabranih, ali i progovorila o emocijama prema Luki Vujoviću.

Ivan Marinković došao je do pušionice, te je na mestu na kom je na foteljama pisalo: "Ivan i Aleksandra" uvideo da je neko prepravio, te i da piše: "Milovan i Aleksandra", na šta se zacenio od smeha te je rešio da im se osveti.

Ivan Marinković sproveo je svoj zadatak u delo, te je tako samo čekao reakciju Aneli Ahmić, koja je totalno podivljala kada je videla da joj je neko polio krevet.

Ena Čolić osmislila je ideju da se popne na binu i otpeva pesmu Zlate Petrović, zbog čega je Drvo mudrsti bilo oduševljeno i rešilo da nju i Draganu Stojančević nagradi.

Sofija Janićijević sedela je sa svojim "klanom" u ćošku kazina, a kako se Terza latio mikrofona, on je došao do nje i posvetio joj nikad emotivnije stihove.

Naime, on je obradovao numerom Ljube Aličića "Ti ne ličiš ni na jednu", te nakon što je ona zapevala, on joj je posvetio stihove ovog velikog hita.

Nenad Marinković Gastoz došao je do Anđele Đuričić, te je sa njom porazgovarao o čokoladici koju je ona našla kod kreveta, a njih dvoje su nakon toga obavili razgovor.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić ušli su u komunikaciju posle dužeg vremena i jedno drugom se sve vreme smeškali, a prilikom razgovora Gastoz je više puta poljubio Anđelu, što njoj nije nimalo smetalo. Njih dvoje su se večeras muvali kao na svom početku i oboje su uživali u tome. Iako je sve slutilo na njihovo pomirenje posle turbulentnog perioda, takmičari ''Elite 8'' su dali sve od sebe da do potencijalnog pomirenja ne dođe. Naime, dok su se Gastoz i Anđela sve vreme smeškali, takmičari su namerno puštali Gastozove pesmu jednu za drugom kako bi mu odvukli pažnju od Anđele, a čak su ga sve vreme i zvali na binu.

Nenad Marinković Gastoz latio se mikrofona tokom žurke, nakon razgovora sa Anđelom Đuričić, te joj je zapevao specijalnu pesmu.

Naime, Milovan Minić je naručio pesmu za njega i Anđelu, numeru Šabana Šaulića "Pruži ruku pomirenja", koju je Gastoz zapevao na mikrofon Anđeli, a da li će mu pružiti ruku pomirenja, da još jednom pokušaju, ostaje nam da ispratimo.

Anđela Đuričić prišla je Nenadu Marinkoviću Gastozu i zagrlila, a on joj je posvetio pesmu od Saše Matića: ''Hoću da ostarim s tobom'' i sve vreme joj pevao, dok se ona topila u njegovom zagrljaju.

Sve oči bile su uprte u Nenada Marinkovića Gastoza i Anđelu Đuričić koji su bili na korak do pomirenja, a pogotovo oči Sofije Janićijević koja je iz ugla sve pomno posmatrala. Naime, Sofija je Anđelu sve vreme posmatrala s mržnjom, a u jednom momentu je čak imala i ružan komentar na njen račun:

Sofija Janićijeivić otpočela je novu svađu s Urošem Stanićem i tom prilikom prešla svaku granicu morbidnosti kada mu je sahranila živu majku i poželela im da oboje crknu.

Uroš Stanić sve vreme je divljao po imanju zbog svađe sa Sofijom Janićijević, te se tako na istu požalio i Sanji Grujić, koja je to pokušala da iskoristi u svoju korist, predloživši mu da ode kod nje i da joj ne da da spava.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz su zajedno doručkovali, a u jednom momentu je on poželeo da ode po limunadu, što mu Anđela nije dozvolila već je otrčala ona i time dokazala da pristaje na sve samo da ga pridobije.

Autor: N.B.