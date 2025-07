NE KRIJE KOLIKO JE RAZOČARANA: Aneli progovorila o Luki, šokirana njegovim ponašanjem pa priznala da mu preko druženja sa Enom neće preći (VIDEO)

Ne štedi!

Prva gošća u današnjoj radio emisiji Amnezija je Aneli Ahmić. Voditelji Bora Terzić Terza i Danijed Dujklović su razgovarali sa njom o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Sinoć mi je bilo lepo, fino. Nije mi bilo loše. Posmatrala sam Luku tokom noći, ono što je pokazao je katastrofa. POnaša se kao dete, pravi sebi probleme. Bio je sa mnom u vezi, govirio mi je kako želi da živi sa mnom, da čuva moje dete, a ono što je uradio sinoć je sttašno. Pleše sa Slađom i Kristinom, nabijao se sa devojkama - rekla je Aneli pa je dodala_

- On je dno dna, bio je kod mene sinoć, prozivao me, pa je otišao kod Sandre i isto se ponašao. On je za mene dno dna i to je to - rekla je Aneli.

Aneli se osvrnula i na to što je Luka vređao Sandru:

- Čula sam šta je pričao da je ona krala po Španiji, i još svašta nešto, a mene to ne zanima. Malo sam šokirana što je Kačavenda poslala Sandru u izolaciju, iskreno mislim da je to Sandrino maslo da se istakne pošto je nema nigde, ali meni je draogo da sam ga rešila. Mi smo raskinuli zbog njegovih postupaka. On je mene izbaciova iz kreveta, vređao, ponižavao, jurio Enu, Sandru, svaki dan mi je govorio što je ostavio Sandru.Ja za njega nemam šta lepo da kažem,. bilo mi je lepo, a sada užas. Nemam više šta lepo da kažem za njega. To što se druži sa Enom mi je strašno. Ona koja mene proziva stalno, a sad se on druži sa njom, tužno - rekla je Aneli.

- Luka ili Asmin - upitao je Bora.

- Nijedan ni drugi - rekla je Aneli.

- Luka ili Janjuš - upitao je BOra.

- Niko to je kraj - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.