BESNA KAO RIS: Sandra zapenila zbog pitanja o Luki, ubeđena da je Terza lobirao za njenu i Vujovićevu izolaciju (VIDEO)

Šok!

Naredni gosti Bore Terzića i Munjeza bili su Luka Vujović i Sandra Obradović.

- Ja bih vas molila da me ne zovete više sa ovim klošarom - rekla je Sandra.

- Ništa je idem, pa ću doći posle - rekao je Luka.

- Beži klošaru, on je mene maltretirao jutros. ja ne mogu da verujem šta je on radio. Pričalka sam sa Kačavednom zameram joj što me je stavila sa njim u izolaciju. Muka mi je od svih, a to što on radi je jedno. - reka je Sandra.

- Ti si lagala da ti je on slao poljubac - upitao je Munjez.

- To je laž, ja to nisam radila, lažeš Munjo - rekla je Sandra.

- Ti si mene provocirala i pokazala mi srednji prst - rekao je Luka.

- To je takva laži, batalite me tih budalaština. On meni konstantno provocira, juče se dogovorio sa Terzom i Karićem da me provocira i to radi. Luki se nikada nisam obradila - rekla je Sandra.

- Jesi - rekao je Terza.

- Pitaj mog brata lažova - rekla je Sandra.

- Sandra sve lažeš, lobirala si da ideš u izolaciju - govorio je Munjez.

- Svako polazi od sebe - govorila je Sandra.

Autor: N.B.