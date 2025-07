BUKTI RAT ANĐELE I SOFIJE: Pljušte najbrutalnije prozivke, ovako nisko do sad nikad nisu otišle! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Ivana Šopić pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Kakva je ovo foliraža? Ljubomorišeš na Keti, Sofiju, Enu, a ispred očiju ti takva lepotica Sofi i ti tu ćutiš? - glasilo je pitanje.

- Sa Keti je imao neki odnos i ne znam kome bi to prijalo da se ljube u obraz, čelo i meni je to smetalo. Sofi ne sedi sa njim, dok je bio slobodan su imali situacije u kojima su provodili vreme i koliko znam uvek u društvu. Što se tiče Ene možda smo imale jednu situaciju kad sam nešto rekla i mislim da se znaju dovoljno dugo, 15 godina, da je trebalo desilo bi se. Što se Sofije tiče jasno sam se izjasnila, ali smatram da bi Sofija ne samo sa Gastozom, nego i sa ostalima bila samo zbog rijalitija jer ne poseduje emocije. Što se tiče Sofi rekao je da mu je pored mene ona najlepša, ali najiskrenije kažem mislim da je video da je dosta detinjastva, prelepa je, ženstvena... Ona se ponaša kao devojčica, ali ja ne mislim da jeste, mislim da nije navina i da je namazana. Videla sam da je ona danima dok su joj ljudi govorili i da se ogradila tek kad su je naterali da to kaže. On je te nedelje jasno rekao da ima emocije prema meni i da mu je ona samo draga - govorila je Anđela.

- Muka mi je da slušam ove priče, Sofi da je htela on bi je smuvao i na Sofiju okreće samo da bi zataškala priču - umešao se Terza.

- Anđela priča uz svog ugla, ona je ta koji neko ne mora da se dopadne i u odnos uđe samo iz rijaliti priče. Sećamo se kako je pijana i polupana govorila da ne može nikako da bude sa njim, a nakon tri dana su ušli u odnos. Pričala je da on nije njen tip, da ne voli takve muškarce. Ona nema svoj tip - govorila je Sofija.

- Ti si pokazala da imaš i dok se j*beš sa Terzom pozdravljaš Albu, Medu i ostale - dodala je Anđela.

- Ona je rekla da je u redu da budu bliži jer ona ima emocije, a sve što meni zamera radi tri puta više. Ja joj nisam problem, nego Sofi. Sofi se dopada Gastozu, ne misli da je detinjasta i ne želi da otvori novu priču pred sam kraj - nastavila je Janićijevićeva.

- Ona je jako pokvarena i meni dobacuje. Ona je njemu rekla: "Što me nisi spasio od Terze?" - rekla je Anđela.

- Ja nisam mislila da uđe sa mnom u vezu, to je bila neka šala i Gastoz je potvrdio da sam tako mislila. Ona želi konstantno da nabaci Gastozu neku priču i da predstavi drugačije. Rekao je i da se ohladio od tebe, krpo - govorila je Sofija.

- Dok Terza j*be drugu ti se muvaš sa njim. Moj dečko nije mazio, ni dirao nijednu, bez obzira šta je pričao. Samo je mene mazio, samo je sa mnom spavao - dodala je Anđela.

- Ona se plaši, budala iskompleksirana, neurotična krpa. Ona mnogo laže ovde i mnogo se blamira u ljubavnim odnosima. Za nju je blam jer komuniciram sa Terzom, a nije blam da ti dečko kaže da se ohladio i da ti trčiš za njim - dodala je Janićijevićeva.

- Samo je sa mnom bio, samo je sa mnom spavao, nijednu nije doveo u svoj krevet, ni sa jednom nije završio, nego samo sa mnom i to je činjenica. Mi i nismo zajedno izjasnio je da će da me poštuje, a vi dok niste zajedno on j*be drugima. Sve su bile samo priče, a na delima je uvek bio samo sa mnom - urlala je Anđela.

- Je l' lupao Kristinu po d*petu? Mene Terza ne mazi. Tebi je Gastoz rijaliti, to govoriš iz svog ugla. Ti si rekla da tip poput Gastoza njoj ne može da priđe i da nije za nju, plakala je i pričala da neće da uđe u vezu sa njim, a nakon tri dana su se ljubili kod Drveta - rekla je Sofija.

- Ja ne mogu da slušam da se Sofija i ti najviše volite u kući, ovo mi vređa inteligenciju - dodala je Sanja.

- Ja nisam rekla da je on mene muvao, ja sam to negirala od početka. Ona jeste ljubomorna na mene, ali nikad nije imala potrebu da bude. Mene je samo jedan dečko zanimao od početka. Ona je komentarisala da Gastoz ni sa kim nije legao, pa nije ni Peja, imao je bolje ponašanje od njega. Peja otkako je sa mnom znam kako se ponašao i dali su za pravo da mi provlače da sam mu šema, a šta onda Anđela sad radi? Vi s*ks niste imali ni u vezi jer ste fejk - komentarisala je Ena.

Autor: A. Nikolić