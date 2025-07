Karambol! Gastoz javno ponizio Anđelu i zakucao je za dno, ona popucala po svim šavovima i doživela nervni slom: P*čko, mrš od mene! (VIDEO)

Trese zidove urlikanjem!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Ivana Šopić naredno pitanje pročitala je za Anđelu Đuričić.

- Što si u izolaciji onoliko zapela za onaj krevet? Pa taj krevet je bio tvoj i Zvezdanov - glasilo je pitanje.

- Taj krevet je bio svačiji - rekla je Anđela.

- Anđela uopšte ponosa nema i to je pokazala u Zadruzi 6, a Gastoz uživa dok sedi ovde jer su konci u njegovim rukama. Njega nije iskompleksirala Sofi jer ga ne zanima da dokazuje Sofi da li može da je smuva, već mu je cilj da dokaže da neće biti s Anđelom i da može da kaže: ''Mala, ti radiš ono što ja hoću'' - rekao je Ivan.

- Da li ovo liči na odnos s Majom i Zvezdanom? - upitala je Ivana.

- Naravno da da. Ona nije marila na to da li će da napravi haos, ali ona ima identičnu averziju prema Sofiji kao što je imala prema Maji Marinković.

- Žena mi dobacuje i provocira me, naravno da me nervira - rekla je Anđela.

- Anđela ponosa nema nikakvog i ona ide linijom kojim Gastoz crta. Ona priča kao da se ona pita, ti se ne pitaš ništa - rekao je Ivan.

- Kontradiktorno mi je da se priča da Anđela nema ponosa, a pričali su da je fejk. Svi ljudi koji sada negativno komentarišu Jelenu su pričali da je ona lažna sve vreme, a sada je ipak krpa. Milion različitih kontradiktornosti - rekla je Jelena.

- Jelena je upravo rekla da svako polazi od sebe da je fejk, a Anđela je prva rekla da sam zarad rijalitija uradila onakvu stvar. Ona je fejk sada, to je sve evidentno - rekla je Sofija.

- Anđela udahni duboko. Moraš da shvatiš da smo ušli u deseti mesec i da svi kontriraju. Na osnovu našeg ponašanja, oni prave priču da budu kontra od onoga. Meni je ona preslatka kad se ovako breca, ali u principu moramo da shvatimo i da budemo realni. Mesec dana nam je odnos bio kakav je bio, a ja sam prihvatio i odlučio da pričam s njom. Tako da konci nisu u mojim rukama već u njenim jer je ona meni prišla i ja sam to prihvatio. Mi smo imali obećanje da ćemo ići na letovanje i to ćemo videti, ali meni je bitno da je ona zadovoljna i srećna - rekao je Gastoz.

- Sve je okej, ali poenta priče je da kako se zadovoljava ona iako joj Gastoz ne veruje i ne želi da bude s njim - rekla je Matora.

- Pa i ja ne želim da budem s njim jer mu ne verujem za neke stvari - rekla je Anđela.

- Izvini, ali ova priča ti je smešna da nećeš da budeš sa mnom zbog tih stvari - rekao je Gastoz

- P*čko, nećeš me ponižavati evo ti ga. Jedini koji je ustao i rekao ove stvari je on, ja reagujem na tebe, a ne na njih. Ja ćutim na sve komentare, a ti me ponižavaš. Ne možeš da ustaneš i da me poniziš tako, je l' si realan? - rekla je Anđela.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić