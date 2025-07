ŠOK ZA ŠOKOM: Gastoz doveo Anđelu do tačke pucanja, Aneli saznala da Luka spava sa njenom slikom, a evo ko pokušava da uništi Karićevu vezu

Ovo niste smeli da propustite!

Prethodnu noć u Eliti obeležio je ulazak voditeljke Ivane Šopić u Belu kuću zbog emisije "Pitanja gledalaca".

Na samom početku emisije, Nenad Marinković Gastoz je govorio o svojim emocijama prema Anđeli Đurilić i o njihovom odnosu.

- Ja znam da sam pokazao emocije, zna i ona. Meni je bitno da sam njoj pokazao emocije, a ostali me ne zanimaju gledaoci i drugi ljudi. Ja sam joj rekao da imam emocije prema njoj, ali ne želim da nastavim vezu s njom i isto tako sam rekao da mi se sviđa Sofi, ali ne želim da budem s njom. Ja nisam hteo da iznerviram Anđelu kada sam bio podgnut za izolaciju sa Sofi već sve ostale - rekao je Gastoz.

Usledilo je pitanje za Aneli Ahmić o torti i burmama koje su ona i Luka Vujović dobili od podrške, te je Luka otkrio da i nakon raskida spava sa Anelinom slikom.

Tokom komentarisanja odnosa Anđele i Gastoza, Nenad Macanović Bebica i Lepi Mića su zajedničkim snagama ponizili bivši ljubavni par za koji tvrde da sve rade zarad novca i pobede u Eliti.

Aneli je nakon toga priznala da zamera Luki što nije vređao Sandru Obradović u njihovim sukobima, te mu je poručila da njih dvoje zajedno treba da idu kod tate Baje.

Anđela Đuričić je nakon toga otkrila zbog kojih devojka ljubomoriše na pojedine takmičarke, te se sukobila sa Sofijom Janićijević

- Sa Keti je imao neki odnos i ne znam kome bi to prijalo da se ljube u obraz, čelo i meni je to smetalo. Sofi ne sedi sa njim, dok je bio slobodan su imali situacije u kojima su provodili vreme i koliko znam uvek u društvu. Što se tiče Ene možda smo imale jednu situaciju kad sam nešto rekla i mislim da se znaju dovoljno dugo, 15 godina, da je trebalo desilo bi se. Što se Sofije tiče jasno sam se izjasnila, ali smatram da bi Sofija ne samo sa Gastozom, nego i sa ostalima bila samo zbog rijalitija jer ne poseduje emocije. Što se tiče Sofi rekao je da mu je pored mene ona najlepša, ali najiskrenije kažem mislim da je video da je dosta detinjastva, prelepa je, ženstvena... Ona se ponaša kao devojčica, ali ja ne mislim da jeste, mislim da nije navina i da je namazana. Videla sam da je ona danima dok su joj ljudi govorili i da se ogradila tek kad su je naterali da to kaže. On je te nedelje jasno rekao da ima emocije prema meni i da mu je ona samo draga - govorila je Anđela.

Nakon toga je usledio sukob Anđele i Gastoza, gde je on nju ponizio na sve moguće načine. Anđela je nakon toga nastavila u svom stilu da drami.

Gastoz je nakon toga nastavio da ukazuje na Anđeline greške, te je ona donela odluku da on nije čovek za nju, što je njega nasmejalo, a njih dvoje su nastavili da se provociraju.

U jednom momentu je došlo do žestoke svađe između Aneli i Sanje Grujić u koju su se umešali Marko Stefanović i Luka Vujović.

Aneli Ahmić je nakon toga otkrila da je smatra da Luka čeka Sandrin prvi korak kako bi ponovo bio sa njom. Nakon čega je Aneli sve svoje mane prenela na Luku.

Anđela je nakon toga optužila Stefana Karića da mesecima flertuje sa Sofi Tkačenko kako bi ugrozila njegovu vezu.

Ena Čolić doživela je napad nakon što se potelga priča o druženju Peje i Mimas, te je čak i zaplakala.

Ana Nikolić je potom otkrila da se ona i Stefan Korda svakodnevno svađaju, te da joj je zapretio da će joj slomiti flor.

Luka Vujović je nakon emisije zamerio Mateji Matijeviću flert koji je imao sa Aneli Ahmić.

Autor: N.B.