Šok!

Jovana Tomić Matora je prva nominovala u Odabranima:

- Kod mene kratko i jasno, to je Munjez. Neću navoditi razloge to je jasno sve, sve one reči koje mi je rekla - rekla je Matora.

- Ja ću nominovati najveću d*oljetinu ovde, ona koja vređa sve a najgora je, a to je Anđela - rekla je Kristina.

- Ja sam svima rekao sve što imam, video sam i Anđelu i Gastoza, i sve ljude sa kojima sam imao ozbiljne sukobe. Ja ću sada nastaviti onaj niz da sam ljubomoran na sve žene sa kojima sam bio u vezi, ja ću nominovati MIlovana, ne zbog situacije u kojoj su, drago mi je što su zajedno, njega nominujem što je pokušao da nam objasni da je on igrao igru, a sada se vidi da je on progutao sve uvrede, i sve reči koje joj je rekao. On je jedan od najvećih lažova, on je lagao i svoju ženu, toliki glumac i đubre da budeš je strašno. I Milovan i Aleksandra su se izbamirali. Meni u glavi odzvanja sve što je on govorio i što sam čak i ja govorio. Nešto mi govori da sam se možda i ja ogrešio što sam ga vređao, a on zaslužuje da ga ljudi gaze - rekao je Ivan.

Autor: N.B.