ŠOK: Terza otkrio da mu je Anđela vređala dete, zapenio iz petnih žila, pa priznao da JEDVA ČEKA DA JOJ VIDI LEĐA (VIDEO)

Ne smiriju se!

Naredni koji je nominovao bio je Dača Virijević, on se sve vreme lomio između Gastoza i Karića, pa je nominovao Gastoza.

- Ja ću nominovati Stefana Kordu, on mene najviše guši, došao je ovde preko mene, ponizio me je i ukanalila sam samu sebe zbog njega. Zbog njega sam ponižena, dobijam svakvaka pitanja, ali sada želim da završim to. Ja sam imala dobru etiketu ovde, dok se nije pojavilo sve ono što je on radio sa dopisvanjem, sada ide kraj rijalitija i kraj naše veze - reka je Ana Nikolić.

- Ja ću navesti Anđelu, osobu koja pokazuje moral, a morala nema, gurala bananu u du*e. Anđela i Gastoz su foliranti, ona je sada pokazala ko je i šta je - rekao je Terza.

- Ma sramota i ti i Sofija šta radite to - rekao je Dača.

- Šta je sramota - upitao je Terza.

- To što ide posle svega sa tobom u spa, to je strašno - rekao je Dača.

- To je normalno, mi smo okej sada, a ti koji si joj kao prijatelj a sada je pljuješ, sramota. ali ne komuniciramo uopšte, a ja nominujem Anđelu. Vređala me je, vređala mi je dete, rekla mi je da mi je dete oštećeno, jedva čekam da joj vidim leđa- dodao je Terza.

Autor: N.B.