MIZERAN JE I MNOGO ISKOMPLEKSIRAN: Ivan poistovetio Jelenu i Stanića, Anđela pecnula Gastoza, on rešio da joj samo KLIMA GLAVOM! (VIDEO)

Ne štede se!

Prvo pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Da li je Jelena dostojan naslednik Uroša - glasilo je pitanje.

- Realno jeste, komentarisali smo da je potpuno čudna Jelena u ponašanju, bar je ne znam kao du*euvlakača, ali je očigledno izgubila kompas, svoje ja. Drago mi je što je juče stiglo to pitanje, pre 10-ak dana sam to kada je počela frka sa Gastozom i Anđelom, rekao da obrati pažnju... Možda malo fali kada je Anđela odbrusila Jeleni na početku, pa i obrnuto, pa su se vremenom slizale. Anđela nema dlake na jeziku kada su te stvari u pitanju, samo što Jelena neće, jer joj treba podrška - rekao je Ivan.

- On je za Stefana Karića pisao da je nasilnik i da je rumenko - rekla je Jelena.

Sledeće pitanje bilo je za Sofi Tkačenko.

- Toliko si lepa i šarmantna, neka te ove zloće samo streljaju pogledima - glasilo je pitanje.

- Nek me peckaju, izdržaću ja sve, ja sam jaka. Ko me strelja pogledima?! Ne znam iskreno da ti kažem. Slađa mi je nebitna, juče se predomislila i nahvalila me je da sam najzgodnija - rekla je Sofi.

Naredno pitanje bilo je za Anđelu Đuričić.

- Sve pamtiš, a ono što mu je najbitnije, ne pamtiš. Za ljubav se bori, a ne da si samo dobra riba - glasilo je pitanje.

- Eto, ne znam šta da kažem, nisam se borila za njega, on se borio maksimalno... Rekla sam mu da mi ne prilazi i da mi se ne obraća, tako je najbolje. On je dečko koji je mnogo iskompleksiran. Ja sam se sat vremena raspravljala i svađala, htela sam da objasnim da je naše u kakvom ćemo odnosu da budemo i on ustane, da bi me ukanalio, potvrdi sve ono za šta su nas osuđivali. Meni je to bilo jako mizerno - rekla je Anđela.

- Ja sam prihvatio činjenicu da je koncepcija njene realnosti samo njena, bavićemo se samo kako ona prezentuje, šta god da kaže, ja ću da potvrdim. Ja nemam želje ni potrebe da išta doživim što se nje tiče, biću jedna flegma koja je otišla u pravcu Grocke. Ovaj crni sto u njenoj glavi pravi crne misli - rekao je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić