Marko Đedović razvezao jezik: Javno raskrinkao Sofiju Janićijević i njenu prošlost, pa opleo po Terzi! (VIDEO)

Ovu tajnu je Sofija dugo skrivala!

Marko Đedović u emisiji ''Pitam za druga'' progovorio je o aktuelnim temama u Beloj kući, ali se na samom startu najviše foksuirao na Sofiju Janićijević, Borislava Terzića Terzu i Milicu Veličković.

- Svi znamo da nije lepo to što je Terza uradio, ali svi koji žele da ga odbrane kažu: ''Nije im bio dobar odnos'' - rekla je Stejsi.

- Pa sami plaćamo svoje izbore, ali njemu ne može to da bude izgovor jer što nije prekinuo odnos? - upitao je Đedović.

- Da li misliš da je ona bila iskrena ili je u sve ušla promišljena? - upitala je Stejsi.

- Sofija je meni jednom prilikom rekli da Meda i Atmir nisu ista osoba, ali je Meda vrlo opasan i ne želi da se pominje, pa je upravo iz tog razloga sve svalila na Atmira. Zato je njoj mama rekla: ''Meda ne postoji'', i zato je Sofija prebacila sve na Atmira. Videćete u Narod pita, biće svega i svačega - rekao je Đedović.

- Šta misliš o njegovim postupcima? - upitala je Stejsi.

- Mislim da je i njega blam od svega toga, ali isto tako mislim da . radi samo pijan jer trezan ne ponavlja te greške - rekao je Đedović.

- Dosta se pričalo o tome kome treba više da se stavi na teret - rekao je Panda.

- On veću svakaku, ali i nju moramo da osudimo kao ženu koja zna da on ima kući trudnu ženu. Meni se nije svideo Miličin nastup unutra jer joj je Sofija bila za sva kriva, a ne on i izgovor joj bude: ''Glup je'', pa nije to razlog. Nije mi se svidelo kad je Milica pričala da bi on dece bacio s terase ili tako nešto - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić