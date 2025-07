Sve otkrio!

Marko Đedović u emisiji ''Pitam za druga'' progovorio je o aktuelnim temama u Beloj kući, ali se pogotovo osvrnuo na odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, za kog smatra da nije iskren u odnosu.

- Ja ne mislim da su oni foliranti od samog starta, ali mislim da je on hteo u jednom momentu da se odvoji od nje, ali su uticali takmičari i gledaoci na njega. Kod njega se jeste ugasila emocije i sve nakon toga je bilo lažno. Ona je njega počela da nervira kako diše, jednostavno kroz sarkazam i ironiju je pokušao sve da sakrije. Jedina stvar koja mi se ne sviđa je što se ona zaratila sa celom kućom zbog njega, a on je sad super sa svim tim ljudima i njoj ga na fin način tutne. Zamisli ti kad on Darku Tanasijeviću kaže: '' Eto Darko, ti bolje znaš nas nego mi sami sebe''. Ja sam se toliko iznervirao i otišao do Karića da mi priča nešto, samo da ne bih slušala Gastoza - rekao je Đedović.

- Tu su razne teorije zavere napolju, mnogi misle da se takmiče - rekao je Panda.

- Što više oni pokušavaju da se dokažu da su u pravu, time kanale osobu koje vole - rekao je Đedović.

- Ona njega u poslednje vreme često kompleksira - rekao je Panda.

- Jeste, ali svi muškarci u kući su se doveli do te situacije. Kada oni stavljaju prijateljstva ispred veze, onda je jasno da ti devojka nije na prvom mestu. Onda na sve to se udruže muškarci i napadaju partnerke. Ja večito branim žene i na kraju ispadnem kriv. Ja kad nekog volim i kad mi je neko drag, ne mogu da trpim već ga izvređam - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić