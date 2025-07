Njena folirantska priča me ne interesuje: Gastoz shvatio da je Anđela ozbiljna glumica, isponižavao je u duetu sa Karićem kao nikad do sada! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" tokom koje je došlo do rasprave Milene Kačavende i Anđele Đuričić, u koju se umešao i Stefan Karić i bivšu drugaricu jasno proglasio folirantom.

- Što se tiče situacije Sofiji govorim da nije vezano za postupke za sezonu šest, nego za ovu sezonu šta propušta. Meni nije bilo normalno da Anđela peva sa Sanjom i da se priklanja. Rekla sam da mi je nenormalno i što je Gastoz čestitao Marku rođendan. Ne sviđa mi se za Karića, govorila je da ima lepo mišljenje o njemu i bez razloga je izacila to i ugrozila njegovu vezu - govorila je Milena.

- Kako ja mogu da ugrozim vezu? - pitala je Anđela.

- Ćutala si cele sezone, pa izbacila za kraj - rekla je Kačavenda.

- Zašto si ti ćutala Eni celu sezonu? Negativno je komentarisao moju vezu, omalovažavao moju vezu, moj dečka i mi smo bili skalamerija. Stalno se nametalo da Karić komentariše našu vezu, smučio mi se i dolučila sam da pokažem šta je nepoštovanje mene - dodala je Anđela.

- Nikad nisam rekla da je Ena moja drugarica - dodala je Milena.

- Više vremena ste provele Ena i ti nego Karić i ja - rekla je Đuričićeva.

- Ustao je i Gastoz i rekao da ako je mogla da kaže za Karića ispod pokrivača rekla je i za Gastoza - dodala je Milena.

- Dečko nije imao osećaj da mu se uzvraća ljubav, to sad vidimo, on je imao osećaj da je više posvećivao pažnju. On je ovde pukao jer vapi za pažnju koju očigledno daje bazenu. Izgleda da je namerno stavljala karmin da se ne bi ljubila sa njim. Ti uvlačiš sve devojke kad je Gastoz u pitanju - govorio je Karić.

- Ti si njemu uvlači u d*pe, pljuvao si ga cele sezone - rekla je Anđela.

- Nećemo o pljuvanju. Jasno je šta ti hoćeš, ali džaba - dodao je Stefan.

- Meni je drago da me Anđela nije demantovala nego počela da ulazi u sukob sa Sofijom, a to što šest sati tokom dana baca na nešto... Nju boli k*rac. Juče kad smo završili sve radionica, tuš kabina, boli je k*rac... Dok je bila Maša džinovske suze, a kako se završi ide u krevet i boli je k*rac. Boli je k*rac da dođe da se objasnimo, kad je program daje suze, daje da sam kompleks, kako se svira kraj ide se krevet i bazen. Njena folirantska priča me ne interesuje. Ona ima bol u k*racu za mene, to je jasno kao dan - govorio je Gastoz.

- Što on za Enu nije rekao da je isprskana čim je ušla? - pitala je Anđela.

- Ja sam samo rekao da ne pričam kako se probudila, a ti si dok smo bili dobri na mojoj strani? Sad si ista kao masa i pričaš da sam rekao da su je prskali. Sad sam počeo da pričam moje negativno mišljenje o njoj i vidite ćuti i gleda u jednu tačku, ona bi da ja poludim i da se ona udidi. Ako nema moja reakcije to su suze, bes, kad se svira kraj ide se u krevet. Ajde, devojko, ćao - pričao je on.

- Naša veza je završena. Moram da se ispravim on je rekao da ne priča kako se probudio, sve ostalo je njegovo mišljenje - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić