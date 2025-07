Ti si Gastozova plava dr*lja: Anđela sve jače udara na Karića s provokacijama, njemu kočnice popustile i brutalno je isponižavao! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari ''Elite 8'' imali su prilike da pogledaju . Voditeljka Ivana Šopić je dala reč kako bi prokomentarisao.

- Presmešno, ovo je još jedan dokaz da nju voli. On želi predstaviti da ima emocije prema meni, ali to nije tako. On je otišao kod Drveta jer je hteo da svi čuju za emocije. On ukoliko je već bio kod Drveta onda je trebao pokazati svoje postupke i doći kod mene da pričamo. Ja kad popijem, emotivnija sam još više. Trebao me je pozvati i pričati sa mnom, a on je pokazao totalno nešto suprotno i ovde meni došao sa metlom - rekla je Aneli.

- Ne mogu da se opravdam posle ova dva klipa koja se puštena, gadim se sam sebi - rekao je Luka.

- Zamisli koliko se meni gadiš kad se gadiš sam sebi - rekla je Aneli.

- Ja sam rekao Drvetu zašto ne pričamo i pogodilo me što je ona raskinula sa mnom zbog Sandre. Za stolom je najstrašnije ponižavala i mene i sve. Što se tiče klipa mislim da je drugi deo pet puta gori nego prvi - rekao je Luka.

- Aneli je nas napadala mesecima i govorila da joj guramo Sandru u odnos, ali sad vidi da mi to ne radimo. Ono što je uradio Aneli u prethodnom klipu je ponižavajuće, ali Sandra se tresla devojka sutra ceo dan isto - rekla je Sofija.

- Najzanimljivije od svega je što je rekao: ''Izgubio sam sve zbog tebe'' - rekla je Sandra.

- Ja se ne sećam pola stvari, napravio sam gomilu gluposti i stvarno nisam ispao korektan - rekao je Luka.

- Volela bih da sada čujem od donjeg doma šta je sada Luka, pošto je Gastoz bio nasilnik? Vidim da sad ima Gastoz plavu dr*ljica Karić - upitala je Anđela.

- Ja ću barem progutati, neću pljuniti. Devojka je bolesna, ali dobro ona je multipraktik može sve da radi - rekao je Karić.

- I sada ja trebam na njega da se ljutim što joj ovo priča, a ona ga dirala prva? Pa dokle više - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić