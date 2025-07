Ovo niste smeli da propustite!

Noć iza nas obeležila je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici su imali prilike da vide scene koje nisu videli i razgovore koje nisu čuli.

Ukućani su imali su prilike da pogledaju kako se Nenad Marinković Gastoz žali da mu Anđela Đuričić ne posvećuje dovoljno pažnje. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Anđeli kako bi prokomentarisala klip, ali ona je ubrzo ušla u raspravu sa Milenom Kačavedom jer je uporedila sa Sofijom Janićijević.

Kada je došlo do rasprave Milene Kačavende i Anđele Đuričić, umešao se i Stefan Karić i bivšu drugaricu jasno proglasio folirantom.

- Dečko nije imao osećaj da mu se uzvraća ljubav, to sad vidimo, on je imao osećaj da je više posvećivao pažnju. On je ovde pukao jer vapi za pažnju koju očigledno daje bazenu. Izgleda da je namerno stavljala karmin da se ne bi ljubila sa njim. Ti uvlačiš sve devojke kad je Gastoz u pitanju - govorio je Karić.

- Meni je drago da me Anđela nije demantovala nego počela da ulazi u sukob sa Sofijom, a to što šest sati tokom dana baca na nešto... Nju boli k*rac. Juče kad smo završili sve radionica, tuš kabina, boli je k*rac... Dok je bila Maša džinovske suze, a kako se završi ide u krevet i boli je k*rac. Boli je k*rac da dođe da se objasnimo, kad je program daje suze, daje da sam kompleks, kako se svira kraj ide se krevet i bazen. Njena folirantska priča me ne interesuje. Ona ima bol u k*racu za mene, to je jasno kao dan - govorio je Gastoz.

Na sledećem klipu takmičari su imali priliku da vide situaciju kad je Ena Čolić prišla ubedačenom Luki Vujoviću. Ovaj video je Aneli Ahmić potpuno izbacio iz takta, te je napravila veliku svađu sa njima.

Ukućani su videli situaciju kad su se Stefan Karić i Nenad Marinković Gastoz držali za ruke dok su šetali ka radiju, što je izazvalo da Anđela Đuričić ponovo proključa od besa zbog njihovog druženja.

Na sledećem klipu ukućani su imali su prilike da pogledaju razgovor Ivana Marinkovića i Sofije Janićijević o Anđeli Đuričić, koju su žestoko isprozivali i dodelili joj nadimak krpe. Ovaj klip je ponovo izazvao žestok sukob dve ljute rivalke.

Nenad Marinković Gastoz više nije mogao da trpi ponašanje Anđele Đuričić, pa je po njoj osuo rafalnu paljbu.

- Ja najiskrenije mislim da Anđela jedva čeka da Sofija i ja imamo svadbu i da kao što Mića kaže ona bude žrtva. Da li ti je lepo sad? Izvrćeš reči, pa evo ti ga na. Kad zna da prevrće moje reči, onda ćemo tako da se igramo. Ja zapravo to ne mislim jer nisam kao Anđela da nabeđujem ljude u nešto što treba da veruju i da izvrćem njene reči, a kad sam Anđela onda kažem da želiš da budeš žrtva i da tu pokazuješ emocije i onda bi nacija videla da nisi fejk - poručio je Gastoz.

Na narednom klipu imali su prilike da pogledaju razgovor Milene Kačavende i Nenada Macanovića Bebice o Nenadu Marinkoviću Gastozu. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč kako bi prokomentarisao, a on je uputio niz uvreda na račun Bebice, nije ga štedeo ni najmanje.

Ubrzo su ukućani saznali kako je Marko Stefanović ispričao da je Nenad Marinković Gastoz poslao srce njemu i Sanji Grujić. NJih dvoje su ove noći postali najveći zaštinici Anđele Đuričić, te su na svaki način pokušavali da poprave sliku o njoj.

Zbog narednog klipa gde se saznalo kako Luka Vujović teroriše i ponižava Aneli Ahmić, ukućani su ga brzinom svetlosti postavili na stub srama.

Ubrzo je isplivala istina o flertu Aleksandre Nikolić i Jovana Pejića Peje, što je izazvalo potupni slom Ene Čolić. Žestokim prozivkama unakazila je svoju rivalku Aleks.

Danijel Dujković Munjez saznao je za ogovaranje svoje nedašnje suparnice Jovane Tomić Matore, što je dovelo do brutalnih i najmorbidnih prozivki, te je obezbeđenje opkolilo Crni sto. Matora je tokom ove rasprave prvi put priznala da je pokrivala Stefani Grujić.

Na narednom klipu prikazane su Jelena Ilić i Anđela Đuričić koje su u duetu ozbiljno izogovarale Draganu Stojančević. Anđela je ponovo iznela svoje mišljenje o njoj, pa je posebno osudila jer nema empatiju prema porodici.

Ubrzo su Matora i Stefani počele da iznose skandalozne tvrdnje i prljav veš iz prošlosti.

Tokom noći došlo je do još skandaloznijih tvrdnji Stefani Grujić, što je izazvalo revolt u Matoroj, koja je obelodanila najbrutalniju tvrdnju na račun njene trudnoće.

- Meni je muka od tebe više, p*ši k*rac. Krila sam trudnoću zbog nje jer je to zahtevala od mene. Ja imam te poruke i imam ih u telefonu. Ja sam se plašila da ne ostanem sama, a ona mi je pretila da će da me ostavi i zbog toga smo tražila abortus - dodala je Stefani.

- Smešna je kao bioskop, udarala je sebe u stomak i htela je na silu da izgubi dete - rekla je Matora.

U toku emisije, imali su priliku da vide i svađu Stefana Korde i Ane Nikolić. Nakon čega je Ana priznala da nakon Elite STefan ne može očekivati ništa od njihove ljubavne romanse.

Na kraju večeri Luku Vujovića je stigao blam, nakon što je prikazano kako razgovara sa slikom Aneli Ahmić.

Autor: A.Anđić