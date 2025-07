Au!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Darko Tanasijević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi ispričala svoju stranu priče tokom života sa Stefani Grujić.

- Sinoć je rekla da je bila tu za moju porodicu. Nikad u životu nije bila tu za mog tatu - rekla je Matora.

- Vukla kese, dok nisi mogla da se probudiš klošarko. Nisi mogla da ustaneš jer si bila po afterima, pa sam ja vukla kese - skočila je Stefani.

- Jedino kad je išla u prodavnicu, znala je šta ja uzimam tati, šta on voli pošto sam išla svaki drugi dan ili svaki dan u dom. Ja sma tražila da sakrijemo od mojih roditelja da je Stefani trudna, ali samo od njih - rekla je Matora.

- Monstrume jedan, istotako sad plače i Draganina majka. Ti misliš o KOnstantinu, smeće jedno, monstrume jedan. Trebala si ovako i ti da plačeš kad si videla mene na televizoru. Stefani ne može te stvari da izmisli. Sve tvoje partnerke su se složile sa Stefani. Smeće, suze te u b*lju da nabiješ - rekao je Munja.

- Jesam Stefani podržala kao parnera. Sama je odlučila. Razlog je bio da joj je Munja napravio dete na kvarno. Stefani je prvo bila saa Zolom, pa onda sa mnom. Ja sam imala najbolju nameru da stanem uz svog parnera. Ja sam predložila da dođe i kaže Munji, a ona nije htela ni tad. Razumem je i za to što je rekla da me nije oralno zadovoljavalam razumem je. Stefani neke stvari radi kad je pod tim žarom i afektom, gleda što voše da me ponizi - rekla je Matora.

- Ja pričam istinu ovde pa i na svoju štetu, a ti se braniš lažima - skočila je Stefani.

- Koliko god ljudima zvučalo, ja nju poznajem mnogo bolje nego Munja. Više nemam osećaj da joj je žao, nego je svesna u nameri da me izrevoltira i ponizi. Ono malo što kažem je istina, a ono što ona kaže za mene radi sa takvom zlobom i ciljem da me ponizi. Namerno aludira na hladnjaču jer zna da će to da me pogodi jer nije istina. Razumem i da Stefani dopušta Munji da neke stvari preuveliča. Mom ocu su odstranili plućno krilo, pa dva moždana udara, samo ljudi koji imaju tu istuaciju znaju koliko je to teško i da je najbolje da mu se obezbedi takvba nega. Živela je sa mnom, delila je sve sa mnom i onda dođe i izbaci nešto što nije tačno. Drago mi je da na to dete nije uticalo ništa. Želim im da budu dobri roditelji - rekla je Matora.

- I ja tebi želim da budeš majka - odbrusila je Stefani.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić