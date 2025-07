Da se našalim na svoj račun, PROGUTALA SAM TO: Anđela progovorila o odnosu sa Gastozom, on je ponovo PONIZIO: Sva vrata su ti zatvorena, bivšeg si volela više od mene! (VIDEO)

Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Gastozom, porazgovarao je sa Anđelom Đuričić.

- Govorila si da je Gastoz taj koji ima komplekse zbog mišlčjenja drugih, da li onda dolazimo do toga da si ti ta koja ima komplekse, jer ono što ste vi pričali, imaš potrebu da iznosiš - pitao je Joca.

- Javno je sve što se dešava u ovoj kući. S obzirom da je on neko ko je izjavio da ne želi da se pomiri sa mnom i da je on raskinuo i onda dođe i kaže mi nešto takvo sa strane. Da, u tom trenutku me je iskompleksirao, tvrdi da smo završili kao ljubavni par, a znam šta mi je tog jutra rekao da mu je bila želja. Ja nisam imala razlog da raskinem, da sam se ja pitala, do raskida ne bi ni došlo, ali pošto se ne pitam, tako je kako je - rekla je Anđela.

- Ja sam želeo poljubac, ali ne da se pomirim sa njom - rekao je Gastoz.

- Presmešan je. Pre je rekao da znamo da nije neki karakter, da smo nastavili od utorka tri ili četiri dana, bili bi u vezi, sada kaže i da me je poljubio, ne bi bili u vezi, pa šta je onda?! Kontradiktoran je. Tri različite priče - rekla je Anđela.

- Da li si ti izigrana jer si htela da ponovo popričate, jer si verovala da postoji neka vrsta emocije sa njegove strane - pitao je Joca.

- Evo, ovo je čista njegova manipulacija, znaš šta je sve bilo u utorak, sredu, četvrtak...Ja vrlo dobro znam šta on radi - rekla je Anđela.

- Ja ne želim da spuštam loptu i ne želim da se kunem u majku da nikada nećemo biti zajedno, sva su ti vrata zatvorena - rekao je Gastoz.

- Sada se iskompleksirao jer sam ubola u centar. Nisam ti se ubacivala večeras, a ti ne želiš da me ispoštuješ, pusti me, iskuliraj me, nemoj da me dovodiš u crveno...Ne znam šta da kažem, ne mislim da sam izigrana, osetila sam potrebu i mnogo ranije, nisam želela, držao me je i neki ponos - rekla je Anđela.

- Gastoz otvoreno misli da si ti folirant i malo pre je rekao da ćeš plakati dva i po sata, da plačeš samo tokom lajva, na koje načine je to zaključio - pitao je Joca.

- Ne zanima me kako je zaključio to, plakala sam mu u krevetu toliko puta, pa me je smirivao. U pravu je verovatno, super mi zvuči, objektivno. U utorak mi nije delovalo kao da se ohladio, da li je radio malo alkohol, ne znam, u emisijama mi deluje da ne može očima da me gleda, a već nekim sledećim, kao što je bilo utorak i sreda, mi ne deluje da je tako. Tako da je to jako promenljivo - rekla je Anđela.

- Da li te je povredio kada ti je rekao da si zbog bivšeg bila na povocu - pitao je Joca.

- Ima pravo da koristi to protiv mene, rekao je da nije pratio tu sezonu, ali ne mora. Da se našalim malo na svoj račun, progutala sam to - rekla je Anđela.

- U tim klipovima mogu da vidim da si njega više volela - rekao je Gastoz.

- Šta fali s Gastozom da se istera sve na čistac i da se posloži - pitao je Joca.

- Imala sam prilike da jedan dan sa njim provedem i da smo spustili loptu, i koliko god da mu izgleda da sam se upalila, samo sam na njega skočila. Imam osećaj da i kada bi ušli u vezu, da bi me ostavio napolju...Danas sam gledala Aleksandru i Milovana, kao deca od 20 godina, posle svega izrečenog i što se desilo, bila sam ljubomorna jer sam ja tako zamišljala nas dvoje, a mi smo kao dva neprijatelja - rekla je Anđela.

- Ko su ti idoli, nije ni čudo što si sama - rekao je Gastoz.

- Dok sam malo pre pričao sa Gastozom, spomenuli smo i Sofiju, da li je istina da te Sofija toliko boli da si sklopila primirje sa Urošem - pitao je Joca.

- Presmešno, nikakvo primirje nismo sklopili, to što je on imao neki svoj nervni napad, 90 odsto stola je bilo: "Tako ti i treba", rekla sam mu da iskulira - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić