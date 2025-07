SASUO IM SVE U LICE: Dača potkačio NN očeve, a onda je Gastoz stavio Sofiji do znanja da ga je RAZOČARALA (VIDEO)

Neočekivano!

Takmičari su krenuli da navode ko je po njima najnedoslednija osoba:

- Prvo mesto je Luka koji se zakleo u dete, ta zakletva mi je najupečatljivija, druga je Ena koja se ponovo miri sa Pejom i na trećem Aneli - rekao je Mateja.

- Prvo mesto Aneli, drugo Luka i treće Bebica zbog pomirenja sa Teodorom - rkla je Sofija.

Za vreme navođenja, Luka je krenuo da se svađa sa Aneli, tvrdeći da ga konstantno provocira:

- Ja ću tebe tako vređati, ostavi me na miru - rekao je Luka.

- Ko te pominje, ostavi me - rekal je Aneli.

- Luka je tu prvi, njemu niko više ne veruje, on nema ni stava ni karaktera. Videlo se da on nije dosledan ničega. Mateja je u pravu, to što ti je rekao to je u pravu. Sa druge strane tu je Munjez, on je vređao Stefani i njenu majku, to je strašno, ta žena tebi čuva dete. Treća je Terza koji nije ostao dosledan Miličinim rečima, već se ponaša još gore - dodao je Dača.

- Prvo mesto Sofija, ona je krenula da vređa i psuje kao nikada, pogazila je ono što smo svi mislili da jeste. Sa drzge strane Terza koji je kao štitio majku svog deteta, a onda kada je čuo da je ušla u vezu sa drugim muškarcem, rekao je ko je je*e, a treće je Milovan, on se pomirio sa Aleksandromv - rekao je Gastozu.

