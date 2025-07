Bez dlake na jeziku!

Voditelji RED televizije i emisije "Pitam za druga" ugostili su majku Aleksandre Nikolić, Milosavu Pravilović, koja je na samom početku progovorila o odnosu njene ćerke i Milovana Minića.

- Sada kada je prošlo toliko vremena, da li si zadovoljna i zašto te nismo gledali kao tada za Novu godinu - pitao je Kendi.

- Obaveze su razlog, ja sam tu da ispoštujem i kuću i vas, to je sve u roku službe - rekla je Milosava.

- Kao da ste malo ustukli u Eliti, da li ste kalkulisali? Šta se kuvalo iza tog brda pre nego što ste ušli i zašto ste spustili ručnu - pitala je voditeljka.

- Što se porodice Minić tiče, ne bih ih mešala u ovo, u pravu su što ne prihvataju Aleksandru, ja ne prihvatam Milovana niti ću ga ikada prihvatiti. Ja znam da nisu ni jedno, a ni drugo sjajni. Uglavnom Aleksandra što je pričala unutra i iznosila neke stvari vezane za njih, ništa to nije izmišljeno, jer je to Milovan pričao i meni i njoj i sada već bivšoj ženi. Nije lepo što je iznosila, kada se naljute pa iznose svašta, to je sramota. Ostavila sam sve, ušla sam unutra, nikakav dogovor nema. Moja ćerka meni na vrata neće ući ako ostane sa Milovanom. Njen problem i njen život, ali na moja vrata neka zaboravi, do sada mi niko ništa nije priznao. Ja nemam razloga da ih mrzim, samo želim da kažem Branki da ja nisam otvarala nikakve stranice i pisanje nekih stvari, da sam se ja dopisivala sa njom, Uroš se dopisivao, rekao mi je: "Šta fali da napravimo stranicu i da se zaj*bavamo sa Minićima?", videla sam da se to otelo kontroli i rekla sam mu: "Meni se preti s policijom i da ja pišem s Minićima, nijedan fan Milovanov to nikada ne bi uradio", nema razloga za tim. Ja sam mu rekla da vidi ko to piše inače ću da prijavim policiji, za pola sata je to promenjeno. Od samog početka vodim borbu da isteramo pravdu da se zna da ja nisam pisala Minićima, nego on uživa sada da muči ljude. Meni je napisao poruku: "Spremaj miraz da idemo svi u svatove kod Minića", nazvao je Aleksandrine drugarice, to je podj*bavanje i zaj*bancija. Milovan je čovek lažov, plakao je kao za Marijanom, od toga nema ništa. Njoj i Milovanu da daš čitavo carstvo i čitavo bogatstvo, oni to ništa ne cene. Ja sam bolesna išla da kuvam iz bolnice, četiri puta sam je bolesna selila, dok ona s drugaricom puši, sedi...Bila je kod mene četiri i po meseca, ležala je i celu noć se prepucavala sa Urošem dok sam ja dete presvlačila, prala, imala sam babu tada, imala sam majku o kojoj sam brinula. Odrekla sam se svog života zbog nje, radila, borila se, davala joj. Toliko mute i lažu, ne priznaju ništa. Svi su mi rekli da sam je razmazila - rekla je Milosava.

- Znao je da vas potkači, rekao je nešto poput: "Iz kakve kuće dolazi, dobra je i ispala, morala je raznim stvarima da se bavi da bi imala novac" - rekla je voditeljka.

- Uroš se zaigrao, radio je protiv mene i moje ćerke sve vreme. Milovan je otišao tamo, dao je broj i povezao ih je, Milovan je hteo da bude kum. Uroš kom je Milovan davao policiji sve, tužakao ga, ti odlaziš čoveku u kuću i pričaš protiv moje ćerke i on hoće da je veri?! Ne znam kako će završiti, biće svašta! Kao da sam ja htela da dođem u Elitu, ona je uveče došla i rekla mi da ide u rijaliti. Ne, nisu se dogovorili, ona je pobegla od njega u rijaliti. On da sme, on bi je pojeo sada samo da bude kako on hoće, ne bude li ona pristala. Može da se desi da ona izađe napolje, on nju priprema, on se boji jer zna šta je istina. Ja sam ga raskrinkala jer sam znala da živi dvostruki život, da se još nije razveo. Došao je sa Marijanom, stavio je telefon na zamrzivač, prisluškivao me je - rekla je Milosava.

- On je došao sa Marijanom i ona je i dalje zakonska supruga Milovana - pitala je Anastasija.

- Tako je. Ako dođe zajedno sa njom i par rečenica, znam ja sve. On je mislio da je mene izigrao, ne može, nije uspeo...Ja sam ušla 21. - og, dva, tri dana pre toga je došao. Rekla je da se zaljubila i da se desilo šta se desilo, nije on toliko pričao, više je mene pripremao i snimao šta ću ja da kažem Milovanu. Čim sam mu se suprotstavila nije valjalo, onda je išlo na fan stranici da sam ja ovakva ili onakva. Ovo što je nazvao mene da treba da nađe stan za njega i Marijanu, da on planira da kupi stan, da Marijana treba da izađe iz tog stana i da će izaći dok Milovan ne dođe. Kada se ona porodila u Novom Sadu, ona nije živela s njim dva meseca, kako joj je muž?! On ne može da se pomiri s tim da je ona pobegla s detetom...Kad ste mi spomenuli drugo dete, za ovo imam svedoke. Rekao je da će i Marijani i Aleksandri napraviti po dete, nije rekao meni. Uroš je mislio da je mene kupio! Ja mogu da očekujem da će neko da mi šeta pred kućom i oko kapije, neće on, on nije taj lik - rekla je Milosava u dahu i nastavila:

Ako ja budem morala da se odreknem svog deteta, završiću u zatvoru! Njih dvoje ne mogu nikako zajedno! Mora Uroš da zna da sv ako odgovara za svoje, on je dečko haker, sposoban je da snima i to sve. Mrtav ladan me tip zove i kaže kako je pustio 200.000 dinara, izvršitelj je dao nalog za naplatu, a devojka nije ni izašla, znači devojka ima blokiran račun i sve pare idu kod njega. On je za malu davao 100 evra, pravi se sada kao veliki otac. Ne možeš Zakon prevariti. Njemu ni mala ne treba, on će je uništiti da mu klekne pred vrata i da mu dođe. Ja sam govorila Aleksandri da se pomiri s Urošem zbog deteta. Ona će se setiti šta joj je Milovan radio, ja sam ga tužila, jednu tužbu sam podnela.

Autor: Nikola Žugić