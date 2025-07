Milosava Pravilović, majka aktuelne učesnice "Elite 8" Aleksandre Nikolić, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji istakla je da Uroš, njen bivši zet, upravlja životom Marijane Minić, bivše supruge Milovana Minića, Aleksandrinog dečka.

Kako je Milosava istakla, Uroš i Aleksandra se neće pomiriti, te je dodala i da Aleksandrinu ćerku, svoju unuku, Anastasiju, nije videla tri meseca.

- Da li mislite da postoji prostora da ako je zaista sa Marijanom da će ostaviti Aleksandru - pitala je Anastasija.

- Nema ništa od toga. To se neće završiti dobro. Marijana je njemu oprostila prevare i to. Uroš sada diktira Marijani život i uči je, on sada preko Marijane saznaje. On me zove i kaže da će da dovede malu na dva sata, a ja malu nisam videla tri meseca. Ona je njemu rekla da dovede malu, on nije hteo, ostavila je malu kao meni i dedi, pa je Milovan meni zabranio ulazak. U telefonu ima ko je koga pratio, čija su koja kola, ako bude vreme, zaj*bali su se! - rekla je Milosava.

- Ti si nekih stvari primetila i kod jednog i kod drugog, kako je moguće da Aleksandra ništa ne primećuje - pitao je Kendi.

- Jedva je čekao da se reši Marijane. On (Milovan) je rekao meni, ja sam rekla: "Si ti normalan čovek?! Marijana je lepa žena, zgodna žena, domaćica je", a on meni kaže: "Jeste, ali ja nju ne volim". Nije voleo dve žene, voleo je samo Aleksandru. Plače, kuka za Marijanom, gleda u kamere, a sada kaže: "Znam zašto sam plakao dva dana". Ne mogu da verujem da ne poštuje oca i majku, ne želim da im govorim ništa, nismo se videli i nemamo šta da pričamo, deca su nam takva kakva su. Marijana je imala sve pored Minića, oni su skladni, vredna i radna porodica - rekla je Milosava.

Autor: Nikola Žugić