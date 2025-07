Ne štedi reči!

U emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, Milosava Pravilović saznala je da je Aleksandra imala intimni odnos sa Milovanom Minićem, te je oplela po oboma.

- S obzirom da je on razveden, ne znam koliko to menja njihov slučaj i njegov karakter u odnosu na nju. Niste ispratili da su bili intimni - rekla je Anastasija.

- Da mi se zgadi! Treba da ih bude sramota i da se stide, ovo što je sebi dozvolila, treba da je sramota! I on konjina od 40 godina, ima dete od 16 godina, sramota! Za psihijatriju su oboje, samo neka mi dođu na vrata, pa će da vide kakva je to ljubav! Nema šanse da oprostim, to su neoprostive stvari. Može da dođe s 15 popova i ne znam s kim - rekla je Milosava.

Autor: Nikola Žugić