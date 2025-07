Milosava Pravilović, majka Aleks Nikolić iz Subotice, razotkrila je Milovana Minića, kao i njegove laži koje je iznosio o njenoj porodici u emisiji na RED televiziji.

Kako je istakla Milosava, Milovan je izmislio kompletnu priču o Aleksandrinom bežanju od kuće, ali o tome da je ona držala javnu kuću.

- Milovanova porodica je doživela dupli udarac, Marijana je razvedena od Milovana, stiče se utisak da su je odobravali, a sada je u vezi sa Urošem, Aleksandrinim bivšim suprugom. Kako vi to doživljavate - pitala je Anastasija.

- Nisam čula to, ali je opravdano da su ljuti, normalno je da kažu da ne opravdavaju. Ne mogu da kažem protiv njih nešto jer su u pravu, tako da, katastrofa! Ne treba ni on nama, ni ona njima i da budemo mirni...Uroš je jako jedan prefrigan i namazan, ipak je bio i tamo i ovamo, mislim, njega je bilo...Aleksandra je rekla da ako bude trebalo da će se i preseliti u Sombor, da tamo ima jeftinih kuća, to mi je Uroš rekao. Eno ima žena, nek pravi kojoj hoće, mojoj ćerki neće - rekla je Milosava.

- Kako ste doživeli to kada je Milovan pričao da je ćerka bežala od vas, da ste joj izbijali poslednji dinar, pa je ona sve to porekla kada vas je videla na vratima Bele kuće - pitala je Anastasija.

- On je pogrešno uticao na nju. On je pričao mojoj ćetki da tata mora da deli imovinu, zamislite to?! Meni je Marijana rekla da njemu tata neće ostaviti, nego da će da ostavi maloj. Što se tiče javne kuće, to je trajalo od devet meseci do godinu dana, ništa strašno! Ja nisam imala veze s tim, bila sam samo posrednik, ja sam rekla da sam ja radila, htela sam da ih zaštitim na sve moguće načine...Ne treba moj brat da se petlja u to, ne želi da se meša, ali je normalno da mu je svejedno...Ja ne znam šta je toj maloj?! Ona je stvarno, ne znam, pet minuta ovako, pet minuta onako, kada izađe biće normalna, on je njoj isprao mozak...Kada sam ušla unutra, nisam mogla da kažem Aleksandri tako. Ivan je u pitanju bio, u pitanju Milovan, nije više sa Ivanom, napada Milovan, Ivan se pridružuje. Kada sam videla kakva je situacija, idem linijom manjeg otpora da bih rekla da je Uroš sjajan, ona meni govori: "Nemoj ti njemu da veruješ", on je poslao izvršitelje, devojka još nije izašla, zna da će mu dati pare kao što je uvek. On nije na Ibici, laže...Kako ti da dokažeš?! Da ja pričam ljudima da se nisam dogovorila, pa ne, ja moram da dokažem. Pre nego što sam ušla zvala sam Centar za socijalni rad, otišla sam u MUP - rekla je Milosava.

- Milovan Vam je udario na čojstvo, rekao je da niste Crnogorka i da lažete o tome - pitala je Anastasija.

- Ne daj Bože da je tu, ja nisam?! Pa moji svi Pravilovići su časni i pošteni. Moj deda bio kum sa crkvom, treba da se stidi toga što je izlajao! Videćemo ko je jači Crnogorac kada izađe, samo nek se igra - rekla je Milosava.

- Šta se dešava sa onom pričom o pomagalima, ucenama za pare i plastičnim hirurzima - pitala je Anastasija.

- Kada je rekao da bi se spasio finansijski, da bi se spasio iz finansijske krize kada bi mu roditelji umrli o čemu mi da pričamo?! Ni on, a ni moja ćerka nisu normalni...Ne voli Aleksandra Milovana, sigurna sam u to sto odsto...On je iznajmio taj bazen, to je od tog čoveka, taj čovek je umro. Tamo su dolazili migranti. Nije ih on švercovao, nego im je tamo spremao ručkove. Moj zet je radio kod njega. 15 evra je naplaćivao jaja dva za doručak. Znam da su bili tamo, nisam videla, ali su mi rekli, ali ono što je Aleksandra rekla, to je istina! Ono što je rekla Aleksandra za onu sestru, potvrdila je Marijana - rekla je Milosava.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: Nikola Žugić