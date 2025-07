Šok!

Aneli Ahmić prva je iznela nominaciju.

- Izgubila sam malo glas, pa eto. Što se tiče ove nominacije, kao da je juče bilo kada su sedeli jedno naspram drugog kad se Luka vratio sa tajnog zadatka i dao svima do znanja da se odlučio za mene. Opredelio se za mene, to smo videli svi, jasno je dao do znanja, tu noć sam jedva čekala...Ne želim da ga gledam. Prošle godine sam imala doktora koji piše terapije, sada imam pacijenta za doktora. Sada imam nekoga ko je spreman za hospitalizaciju. Jedva sam čekala da mi ispriča šta je video na meni, a šta ne na Sandri, pa je odlučio da se opredeli za mene. Ispričao mi je mnoge stvari jako zanimljive koje ću zadržati za sebe. Pričao mi je kako mu je bilo lepo i zabavno, nadam se da je uživao na tomo zadatku gledajući nas dve. Kulturan dečko, mislim da sam sve ovo zaslužila od njega, bio je divan prema meni, ne mogu da kažem nijednu lošu reč za njega, iako je rekao da ga 10 dana bez prestanka vređam. Između ljubavi i besa je jako tanka linija, proradio je bes. Pokušaću da se iskuliram i da nemam izlive besa, rekla sam mu da je pekinezer juče ponovo, najgrublje nešto što sam mu rekla ovih dana. On je pokazao ko je on i šta je on ovih dana, ne ovih, nego poslednjih mesec dana. Želim mu sve najbolje od srca, Baja je pobedio Biljanu, jer se mama borila za nas, a on za Sandru. Zahvaliću se njegovoj mami i poručiti joj da nema potrebe da se bori za nas, jer nikada više sa njenim sinom neću imati komunikaciju, niti će moći sa mnom da razgovara, a ne da me pogleda u oči...Sve najgore mislim o Sandri, petljala se u moj odnos. To je to, ostavljam Luku, šaljem Sandru - rekla je Aneli.

- Da, realno je da sam se ja petljala, ja sam tražila zadatke i ostalo, pozdrav za Baju - rekla je Sandra.

- Jako je kvarno sa njene strane. Ona koliko je besna, ja sam besan puta hiljadu, da se žena za 10 dana nije udostojila da mi je*e mater, a ne danima da me gazi u emisiji, to je njeno, njoj nek ide na dušu - rekao je Luka.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: Nikola Žugić