Subota je rezervisana za emisiju ''Nominacije''. Nakon što je voditeljka Ivana Šopić ušla u Belu kuću, učesnici su otkrili šta misle o potrčcima, Sandri Obradović i Luki Vujoviću, koje je izabrala Milena Kačavenda, koja je ovonedeljni vođa.

Prva je reč dovila Aneli Ahmić, koja je prokomentarisala svog bivšeg dečka Luku Vujovića i njegovu bivšu devojku, Sandru Obradović.

- Izgubila sam malo glas, pa eto. Što se tiče ove nominacije, kao da je juče bilo kada su sedeli jedno naspram drugog kad se Luka vratio sa tajnog zadatka i dao svima do znanja da se odlučio za mene. Opredelio se za mene, to smo videli svi, jasno je dao do znanja, tu noć sam jedva čekala...Ne želim da ga gledam. Prošle godine sam imala doktora koji piše terapije, sada imam pacijenta za doktora. Sada imam nekoga ko je spreman za hospitalizaciju. Jedva sam čekala da mi ispriča šta je video na meni, a šta ne na Sandri, pa je odlučio da se opredeli za mene. Ispričao mi je mnoge stvari jako zanimljive koje ću zadržati za sebe. Pričao mi je kako mu je bilo lepo i zabavno, nadam se da je uživao na tomo zadatku gledajući nas dve. Kulturan dečko, mislim da sam sve ovo zaslužila od njega, bio je divan prema meni, ne mogu da kažem nijednu lošu reč za njega, iako je rekao da ga 10 dana bez prestanka vređam. Između ljubavi i besa je jako tanka linija, proradio je bes. Pokušaću da se iskuliram i da nemam izlive besa, rekla sam mu da je pekinezer juče ponovo, najgrublje nešto što sam mu rekla ovih dana. On je pokazao ko je on i šta je on ovih dana, ne ovih, nego poslednjih mesec dana. Želim mu sve najbolje od srca, Baja je pobedio Biljanu, jer se mama borila za nas, a on za Sandru. Zahvaliću se njegovoj mami i poručiti joj da nema potrebe da se bori za nas, jer nikada više sa njenim sinom neću imati komunikaciju, niti će moći sa mnom da razgovara, a ne da me pogleda u oči...Sve najgore mislim o Sandri, petljala se u moj odnos. To je to, ostavljam Luku, šaljem Sandru - rekla je Aneli.

- Da, realno je da sam se ja petljala, ja sam tražila zadatke i ostalo, pozdrav za Baju - rekla je Sandra.

Naredni koji je dobio reč od voditeljke Ivane Šopić bio je Stefan Karić, koji je dao svoj sud o Stefanu Kariću i Luki Vujoviću.

- Više puta komentarisani. Ja sam bio jedan od tih koji je njih poslao u izolaciju, ništa se tada nije desilo, ništa se ni sada nije desilo. Sam je sebe doveo u situaciju da je Sandra razlog raskida s Aneli, a to je bio najveći problem u vašem odnosu, jer ti je ona nabacivala stalno da ćeš se videti sa njom posle rijalitija. Ti si opsednut s Aneli, ne znaš da pričaš ni o jednoj drugoj temi nego samo o Aneli. Nije pokazivala ozbiljnost za vašu vezu, a sada je vidim pustila i suzu. Imaš grešaka što se tiče onih situacija kada popiješ. Danas sam se s Pejom zakačio jer mi je rekao da sam tebe stavio ispred njega, da, ja bih tebe stavio iznad 98 odsto ljudi ovde. Znaš da budeš duhovit, žao mi je što u poslednje vreme nisi tu neku energiju emitovao i pokazivao...Što se tiče Sandre, na samom početku si bila arogantna i nedodirljiva, sa tim nekim stavom, kao da si bila nabeđena, nisi dozvoljavala nikome da ti priđe. Ti si za mene mnogo pozitivnija sada, jako duhovita, konačno smo videli te tvoje zube da se nasmeješ. Ja do skoro nisam mogao da primetim momenat da znaš da se našališ i nasmeješ. Mislim da si trebala ranije da dođeš sebi, da pokažeš zube nekada. Da imaš dva razloga da pokazuješ zube, jednom kad si besna, jednom kad se budeš smejala, Malo drugačije izgleda kada vi iz Klančavenda klana skačete kao kvočke. Imam sve najlepše da kažem za tebe. Šaljem Sandru, ostavljam Luku - rekao je Stefan.

Anđela Đuričić žestoko je oplela po Luki Vujoviću, a nakon toga je Sofija Janićijević vinula u nebesa svoju drugaricu Sandru Obradović.

- Luka i ja, naš odnos, znate da smo bili dobri...On je rekao da je neki njegov drug koji nema dobro mišljenje o meni, a da sam ja u dobrim odnosima s bivšim dečkom. On i ja od te svađe nismo imali nikakvu komunikaciju, nešto najosnovnije, njegove odnose sam komentarisala, mogu da istaknem da ne vidim u njemu zlonamerno, ali je ishitren. Nema meru u tome, kada bi našao meru, ne bi utorak završio kao ovaj. Što se tiče ljubavnih odnosa, mislim da voliš Aneli, ali da nisi normalan. Mislim da ti nije dovoljna, voliš da flertuješ, mislim da si popr*ljiv. Mislim da si ti mnogo iskreniji u toj emociji, što se tiče njega i Sandre, ništa više ne vidim. Možda je neki glupi inat, ali ne treba to da radi, pljunuo je po njihovoj vezi koja je trajala pet meseci. Što se tiče Sandre, ona i ja imamo dobar odnos od samog početka, ona je neko koga sam uvek izdvajala da mi je najlepša devojka u kući. Drago mi je što se izdigla iz situacije, sigurno joj je bilo teško, ja se stavljam u njenu kožu. Zanimljiva je, počela je i da priča i da izlazi sve iz nje. Nije da nema komentare, nego nije želela da se raspravlja, želela je da bude sa strane neki glas. Mislim da je karakterna osoba, jer kada je rekla da ništa neće imati sa Lukom, nije imala. Uvek je sređena i doterana, nemam ništa da joj zamerim. Šaljem Luku, ostavljam Sandru - rekla je Anđela.

- Smejao si se jutros na reči pesme za buđenje. Kupiću ti sve što tata nije, pa kao da mu je draže tamnija - rekla je Sandra.

- Da sam hteo, odavno bih je vratio sebi, to svi znaju ovde. Ako se zainatim... - rekao je Luka.

Nenad Marinković Gastoz naredni je izneo svoju nominaciju, usled čega je istakao da je Sandra Obradović sklona lažima kao Anđela Đuričić.

- Da skratim hvalospeve...Cela ta priča helikoptera i Džejms Bond mi pada u vodu kada vidim kako se ponašaš sa Aneli, jer si postao ozbiljna tetkurina. Mislim da je u početku vašeg odnosa preovladavao taj kompleks jer je Janjuš bio sa njom, pa si hteo da budeš veći, ali vas je nasamarila. Radi te na varalicu, a ti si som koji se peca, ne mora ni da menja varalicu. Nikada te nisam mrzeo, ali mi nije bilo prijatno da to čujem od tebe to za Anđelu. Aneli je nesposobna, ti bi bio muškarac koji bi doneo hleb u kuću - rekao je Gastoz.

- Ljudi koji su bili na koledžu osam godina imaju ponašanje pravog muškarca, a ne deteta od osam godina - rekla je Aneli.

- Neke stvari si trebao da posložiš na mesto, ozbiljno si se izblamirao, na stranu što si ozbiljan šoumen. Sandra, nju sam štedeo zbog društva, ali više neću. Iznervirala me je, ujela me je za srce i stala je na Anđelinu stranu, tako da verujem da laže. Otvorila mi je neko polje da je i ona sklona lažima ili da želi da ispadne kao ženska solidarnost. Konstantno je nadrkana, nema grama vaspitanja da kaže dobro jutro i dobar dan. Nismo se nikada posvađali, jer sam ja bio gospodin. Ostavljam Sandru, šaljem Luku - rekao je Gastoz.

Ena Čolić tokom izlaganja nije štedela Luku Vujovića i Sandru Obradović.

- Ovo je ispričana priča između mene i Luke, opet smo morali nekima da objašnjavamo kakav je naš odnos. Luki nikada neću oprostiti ono što je uradio meni ovde, ti si se smuvao sa mojim dušmaninom, znamo kako bi se računalo da ja to uradim. Okrenuo si mi leđa, ne mogu da ti oprostim što si s mojim sinom napolju igrao košarku i onda si onakve stvari rekao o meni. Ja bih tebe ostavila u odnosu na Sandru jer me ne ugrožavaš. Ne osećam neprijateljstvo s tvoje strane, kao ni ti s moje. Od srca sam ti čestitala rođendan, čak sam i nju pitala kako si kada si se polomio. Ti si izdao mene zbog ove džumare nevaspitane. Sandra me ugrožava, ne ide mi uz Sandrin imidž ove zvrčke koje se sviđaju njoj i Sofiji. Meni se ne dopadaju neke stvari i nije stvar u dopadanju, nego u emocijama, jer znaš da me povređuje nešto - rekla je Ena.

- Ja sa Pejom ne provodim vreme, a i sama si rekla da sam mogla da budem s njim kada bih htela i to kada je rekao da ga srce vuče u pušionicu - rekla je Sandra.

- Pravila igrice su bila predočena, a ona nije mogla da se skloni od Peje. Ostavljam Sandru, šaljem Luku - rekla je Ena.

Naredni je svoju nominaciju izneo Mateja Matijević, koji je istakao da se Luka Vujović ponižava zbog Aneli Ahmić.

- Nisam te doživeo kao osobu koja ne stoji do svojih stavova, naveo sam te danas kao broj jedan najnedoslednije osobe ovde, jer sam te drugačije doživeo. Više očekujem od Luke da stane iza svojih reči. Ti si jako darežljiv, ne vidim u tebi gram zla, neko ko nikome ne želi loše. Jako pozitivne reči imam za tebe, krivo mi bude kada ovde kažem mišljenje koje je nasuprot hvaljenja. Doveo si sebe da se komentarišeš loše zbog žene s kojom nisi kompatibilan. Zamerao sam ti jer si se ponižavala u ovom odnosu, kada se sve završilo, nekako si se trpala da dokažeš da si ti izigrana. Šaljem Luku, ostavljam Sandru - rekao je Mateja.

- Luka je uvek bio darežljiv lik, Luka je taj koji je pokazao neku svoju veličinu i čovek koji je bio uvek spreman da pomogne, da mi da dobar savet. Čula sam Sandra da si krala po Španiji, a meni si ukrala Mateju i Sofiju. Ostavljam Luku, šaljem Sandru - rekla je Sofi.

Uroš Stanić žestoko je zaratio sa Sandrom Obradović, te je došlo do žestokih uvreda.

- Luka je svestran, evropski muškarac, prošle godine sam imao Janjuša, sada imam Luku. malo preteruje u nekim stvarima što se tiče mene, ali ja prihvatam šalu. Manipulator, kvaran je, namazan je, nije za ozbiljne veze, za avanture je. Deluje mi da je dečak zatvoren u telu muškarca. Zaj*bava se ovde sa svima! Nema stav i karakter, nerealno mi je da posle svega ima komunikaciju sa Ivanom Marinkovićem. Veza sa Aneli te je uništila...Što se tiče Sandre, mislim da je napolju opasnija i namazanija, predstavlja se lažno. Ne deluje mi ovako čedno kao što se predstavlja. Napravila je etiketu sponzoruše, biće upamćena po tim poklonima, Maserati, Španija i tako dalje, trebala je da ne uzme nijedan poklon od Lukinog oca. Više si mi neki drk*š, nadrkana. Ostaviću tebe Sandra, šaljem Luku - rekao je Stanić.

- Pošto Uroš zna da poziva, ceo dan je pričao o tome kako je njemu sahranjivana majka - rekla je Sandra.

- Govorila si mi da me majka ne voli, ti kao majka koja ima dete kod kuće govoriš da me majka ne voli. M*š u Španiju, nije mi mama ništa kupila, ali je zato tebi Baja kupio zato si i ober sponzoruša - rekao je Uroš.

Naredni je svoju nominaciju za crnim stolom izneo Dača Virijević, koji je kao nikad do sad opleo po Luki Vujoviću.

- Krenuću od Luke, imali smo dobar odnos, sada da ga nešto hvalim posle reči koje mi je rekao, glupo je. Voli da pomogne, nikada nekoga ne bi ostavio gladnog, ali kod mene pada u vodu kada mi je izrekao one bljuvotine. Od tada mi je jedan od pet najvećih ljiga u kući. Odnos sa Sandrom mi je bio fejk, pet meseci si to lepo vukao i razvlačio, gledao si kako će to da se komentariše, pa si posle rekao da nisi radio zbog kuma. Nijednog trenutka nisi pokazao ljubomoru, dok ona jeste pokazala ljubomoru - rekao je Dača.

- Ovo je takva laž, ja ne mogu da verujem! Da je bio konkurs ko laže najviše na svetu, da je bio red od tri miliona ljudi, Dača bi tu pobedio - rekao je Luka.

- Ja sam izašla iz kupatila, on je nastavio konverzaciju sa Dačom - rekla je Sandra.

Ivan Marinković naredni je izneo svoju nominaciju, te je iskazao uverenje da je otac Luke Vujovića zaljubljen u Sandru Obradović.

- Ovo je klasičan Luka. Čuveno tapšanje po ramenu i taj njegov egocentrizam i njegova vrlina je humor i zabava koju poseduje, toliko ode u ekstrem i toliko prebaci da postaje dosadan i naporan. Luka je dosta sujetna i neprizemna osoba. Pokazuje svoju nesigurnost u odnosu sa Sandrom na samom početku, naš sukob je počeo kada sam mu rekao da nema mu*a da smuva devojku...Vi od 50 ljudi, prijatelja i drugova koje imate ovde idete da popričate sa Drvetom koje govori. Od jedne mrtve veze sa Sandrom prešao je u turbulentnu vezu sa Aneli, rekao sam mu da je Aneli teška žena i da će teško s njom da izađe na kraj. Mislim da Luku kod gledaoca, ali i kod nas ukućana najviše vadi taj humor i to što je zabavan. Ne znam kako se ova žena je*e, mislim da samo legne i raširi noge. Ne znam šta je Sandra pokazala ove sezone, utisak je da da nije bilo Luke i Aneli, verujem da bi Sandra bila i dalje mutava plovka, ništa ne bi progovorila. Deset meseci, kada god ustane, ona priča tri iste prostoproširene rečenice i ništa konkretno. Ja mislim da se Baja udvara Sandri i da ona to vidi - rekao je Ivan.

- Ovo je meni bolesno, moj otac je imao dve žene u životu, s mojom majkom 20 godina i sada za maćehu, pozdrav za nju - rekao je Luka.

- Ako nije nenormalno Luki da njegov otac navija za ljubav sa osobom s kojom njegov sin nije, meni je to nenormalno. Ti imaš 36 godina, ako vama nije normalno da se tvoj otac petlja i bira ti devojku tako što jednoj šalje poklone, drugu pljuje. Suprotnost tome je da, ne mora da je zaljubljen, onda mu se bar dopada - rekao je Ivan.

Nakon sukoba Milene Kačavende i Aneli Ahmić u kom su pljuštale prozivke, a koji možete pogledati u nastavku, Teodora Delić je dobila reč.

- Smatram da si devojka na mestu, ne vidim tvoju tamnu stranu, zvučiš mi blago iritantno. Uz tvoj izgled mi ne idu te reči. Najsmešnije je ono što je Aneli rekla da si se umešala u njihov odnos, to je jedino što je Aneli rekla.Smatram da tebi ne treba Luka, nego neki ozbiljan muškarac...Neozbiljan muškarac je Luka. Ti si za mene Aladin, onaj sitni ulični prevarant. Manipulator si, ali si mi opet pokazao veću emociju ti prema njoj, a ne ona prema tebi. Uvek što poštujem i pohvalim je ta odbrana, kada stane muškarac uz svoju ženu. Šaljem Luku, ostavljam Sandru - rekla je Teodora.

- Za mene je Sandra slika bez tona, mutava plovka. Bolje je bilo da je ćutala, jedino što od nje čujemo je vriska i vređanje. Žao mi je što je tu bio Kristal, tu je bio i Baja, a sada je samo papaja. Zanimljiv mi je odnos sa Matejom, mislim da postoji nešto više, ispotencirao je namerno da će se družiti da bi sakrio trag. Vrlo je vesela i živahna otkako je u odnosu sa njim. Ta veza je trajala pet dana veza, ona je od toga istripovala kao da je trajalo pet godina. Vaš odnos bi bio mnogo gori nego što je Lukin s Aneli da ste ostali zajedno. Sada, kako ti je mentorka ova mentolka, postajete mentolke i ti i Sofija. Jedino ste zanimljive jedna drugoj, ostalima ste jezivi. Mislim da ni ti nisi bila toliko zagrejana, čim si dozvolila da na tvoje oči radi ono sa Aneli...Kada je Luka u pitanju, u odnos sa Aneli je ušao kada je video da je to neka veća aktuelnost, delovalo mi je da su im praznici i čestitke bili vodiči kako će da teče odnos. Šaljem Sandru, ostavljam Luku - rekla je Sanja.

Ena Čolić i Milena Kačavenda osule su žestok rafal po Aneli Ahmić, usled čega je došlo do teških reči.

- Mulo, operi kosu, pet puta si operisala nos, pa pogledaj se na šta ličiš - rekla je Sandra.

- Pa pogledajte ovu kosu, priroda, usne na moju mamu, vi ste ljubomorne na moje čestitke. Vi ste svi kokoške koje ste ljubomorne na mene i imate ćelave glave, sušite svoje perike u kupatilu i u hotelu - rekla je Aneli.

- Vrati poniju rep od sinoć, što si uzela poniju rep sinoć - skočila je Sofija.

- Neko ima rupe na glavi, neko u glavi. Pogledaj haljinu i cipele, pa nije Nova godina fuk*o - rekla je Kačavenda.

- Ovde si obučena, a napolju te ka*a ko stigne, na glavi imaš plast, u glavi imaš rupe od aftera gde ti sprc*vaju decu - dreknula je Ena na Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da je od strane učesnika večeras nominovan Luka Vujović.

Nakon toga, voditeljka je otkrila da su nominovani od strane Odabranih Stefan Korda i Anđela Đuričić.

Na kraju je stigao sud naroda, te je tako voditeljka podigla Slađu Poršelinu, Jelenu Ilić, Anu Nikolić, Sofi Tkačenko i Draganu Stojančević. Nakon tenzije, voditeljka je saopštila da je od strane publike nominovana Jelena.

Autor: S.Z.