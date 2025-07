Šok!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar posetio je porodičan dom Miloslave Pravilović, majke aktuelne učesnice Elite, Aleksandre Nikolić, te je sa njom porazgovarao o pomirenju svoje ćerke sa Milovanom Minićem.

Podsetimo, Aleksandre je nekoliko godina bila sa Milovanom, koji je bio u bračnoj zajednici sa Marijanom, koja je podnela papire za razvod braka i ušla u emotivan odnos sa Urošem, bivšim Aleksandrinim suprugom. Ova priča je sve ostavila bez teksta, te iz dana u dan ateri šokiraju javnost.

Kako komentarišete odnos Milovana i Aleksandre? Ona je rekla da ga voli, pričali su o veridbi, šta mislite o tome?

- On je njen najveći neprijatelj. Na brzinu sad pogušava da je uhvati, jer zna da kad izađe, ona će se videti sa nama, svojom porodicom i svatiće da ne treba da bude pored njega. To je jedan patološki lažov. Niko ne prihvata to. Ako ostane sa njim, u moju kuću ući neće. Ostavila sam sve, kuću celu, samo da odem tamo, da joj budem podrška, a ona ovo sad radi. Precrtaću je ako mu stvarno pređe preko svega. Njemu je Uroš učinio uslugu, to je činjenica. Bućnosti tu nema, nikakve budućnosti. Marijana će najgore tu proći, to tvrdim.

- Je l' definitivno tačna informacija da su Marijana u Uroš zajedno?

- Da, tačna je indormacija. Oni planiraju da nađu stan i da se skuće. Uroš je takav kakav je. Nikada on neće živeti porodičnim životom. On nije bio sa njom na Ibici, to se zezao. Uroš se sp*da, rekao je da će Marijana i on ići na Milovanovu i Alekandrinu svadbu. Uroš je namazan, taktičar je i zna šta radi.

