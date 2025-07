Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar je posetio dom Milosave Pravilović, majke Aleksandre Nikolić, te je progovorila o trenutnim dešavanjima sa Milovanom Minićem.

Kada je Milovan ušao u Elitu, rekao je da mu je Uroš ispričao brojne stvari, a onda mu je preoteo ženu, kako gledate na to?

- On sve tiho radi. Mene je želeo da uvuče u svađu sa Milovanovom porodicom. On je napravio i moj, lažni Instagram nalog. Predstavljao se kao ja, dopisivao se sa članovima Milovanove porodice. Mislio je i ovim što je uradio da će iznervirati Milovana i Aleksandru, ali se prevario. Pokušava da napakosti Aleks, želi da joj oduzme dete. On ima dosta novca. On je moju ćerku želeo da vrati. Tvrdim da je on sad sa Marijanom, samo da bi se osvetio Aleksandri. Marijana će ispaštati. Ona je najmanje zaslužila da bude emotivno povređena, ali kako stvari stoje, ona će izvući najdeblji kraj.

Kako gledate na to što je Milovan rekao da njegovo dete neće provoditi vreme sa Urošem?

- Ja sam od prvog dana znala šta Uroš radi, kakve namere ima. Da sam ja ušla u rijaliti i rekla šta se dešava, onda bi se udružili Ivan i Milovan. Uroš bi dao sve od sebe da dodatno uništi Aleksandru. Svojim ulaskom sa ohladila Aleksandru, da ćuti i ne priča o Urošu. Činjenica je da nije Aleksandra uznemiravala njega, nego on nju. Ona nije otišla od njega, nego je pobegla.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.