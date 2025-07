AU, OVO ĆE ZABOLETI! Gastoz priznao koliko mu SMETA prisnost sa Anđelom, užasava se njenih poljubaca (VIDEO)

Definitvno kraj!?

Voditelj Darko Tanasijević krenuo je u šetnju sa Nenadom Marinkoviće Gastozom kako bi sa njim porazgovarao o trenutnom stanju sa Anđelom Đuričić.

- Odnos tebe i Anđele se mnogo menjao iz dana u dan, kakvo je stanje sad? - pitao je Darko.

- Juče mi je prišla iz čista mira. Zna da ne mogu da spavam jer me klima ubija, pa kao: "Kako si? Čula sam da ne možeš da spavaš, je l' hoćeš da ti napravim onaj moj nes?", pa reko koliko li će da me košta taj nes. Ona dolazi sa nesom, donosi cigare i upaljač. Rekao sam da stvarno nema nazad za neke stvari, kad bi par dana blejali pomirili bi se i onda nikad ne bih pitao šta se desilo. Ona verovatno nije to znala da treba da priđe da me malo pridobije. Limun si iscedila do kraja, evo ti sad taj limun prijateljstva nemoj da iscediš do kraja i evo ti bleja. Sinoć odlazi u izolaciju, opet ja trčim - ispričao je Gastoz.

- To je definitivna odluka da nema pomirenja? - pitao je Darko.

- Osetio sam ja jutros kad me zagrlila... Glupo će da vuči. Poljubila me u vrat, sad mi već smeta to. Nije mi na mestu, ne osećam se lepo. Je l' normalno da se mi tako ponašamo, da imamo ovakve odgovore? Čas bih nešto mogao, čas ne bih mogao. U utorak je bilo drugačije, prijalo mi je. Opet ja spustim loptu, ajde idemo lagano i onda ona opet svi krivi, sve će da pobije. Ide u izolaciju i kao da me zagrli. Ljubi me po vratu, ali ako sam ti rekao neke stvari i ti opet se trudiš. Ispada da se vraaćmo na početak onoga samo što je ona ja, a ja Anđela - rekao je Gastoz.

- Ne prija ti? - pitao je Darko.

- Se*e me. Daš prst, ona hoće ruku. Očisti me, oglanca me krpicom, pa opet ide u isto. Sve nekako, ajde, prostor i bes - rekao je Nenad.

- Šta će biti ukoliko ostane u Eliti nakon izbacivanja? - pitao je Darko.

- Ništa. Ne želim da iskoristi moju dobru volju. Nakon onoga što sam rekao, pokušavaš da me poljubiš u vrat i time ne ceniš nijednu moju priču. Ne ceniš me nikako. Iritira me to. Je l' treba da ti nacrtam, da istetoviram pravilnik? Ona kaže za mene da sam ja iskomplekssirana pi*ka, a ja baš mislim suprotno. Da sam iskompleksirana pola ovih stavri se ne bi desilo. Kad bude sela sama sa sobom nadam se da će videti koliko sam stvari dozvolio. Ja mogu da uhvatim i sad tutanj, da me ne vidi nikad u životu. Još je ona zelena. To je jedno balavo dete, pa pokušavam da ne ispadnem onaj sa prstićem - rekao je Gastoz.

- Pričao si da joj je samo teško u lajvu - rekao je Darko.

- Pa ona kaže da joj je teško mnogo. Video sam doduše dva puta kad je plakala, čuo sam. Kad je lajv onda uđe i krene - završio je Gastoz.

Autor: A.Anđić