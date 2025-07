Stavila sam pečat: Aneli zauvek otipisala Luku, pa raskrinkala prljavu igru Anđele Đuričić! (VIDEO)

Skinula joj masku!

Voditelj Darko Tanasijević u novom delu imanja u Šimanovcima razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom turbulentnom odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i o ostalim temama koje poslednjih dana tresu Belu kuću.

- Iz ovog ugla kako trenutno gledam nema nade za pomirenje jer sam zaista stavila tačku. Nikad ovako dugo nismo bili u raskidu i nisam se ovako držala ovog stava. Sad je zaista tako i stojim pri stavu, ali pošto sam Luku jako zavolela i jako sam besna i razočarana. Da li postoji nešto da bi on mogao da promeni? Postoji, ali da se maksimalno promeni i da mi uvije pomirenje i da ne radi stvari koje je do sad radio - govorila je Aneli.

- Može da se shvati ovako da je Luke jedini krivac, a verovatno je i on ljut za neke stvari - dodao je voditelj.

- Ja ne vidim u njemu želju da želi da priča sa mnom. Ja sam se svađala sinoć sa njih pet, a on govori da to radim namerno da bih bila žrtva. Ja osećam sve više gađenje. Ja bih mu prišla da sam videla žara da se za nešto kaje i da želi sa mnom da izađe i sa mnom nastavi napolju. Ne kažem da je sam on kriv, ali njegovi postupci su me doveli do toga da stavim tačku - rekla je ona.

- Ima li šanse da se nešto promeni u narednim danima? - pitao je Darko.

- Ne, što se mene tiče ne, stavila sam pečat. Ne zato što ga ne volim, volim ga... Volela bih da odem posle emisije sa njom, da se zagrlimo i legnemo - rekla je ona.

- Da li si čula da su Anđela i Gastoz pričali da je on predlagao da je ostavi pred kraj i da je napravi žrtvom i napravi pobednicom. Kako da verujemo u njihovu ljubav? - pitao je voditelj.

- Ni u šta njihovo ne verujem. Ona je sinoć sela pored njega, diraju Snupija, a između njih osetiš da nema te energije. Kao nešto rade, snima ih kamera, a ništa ne pričaju i nema energije. Za druge parove možeš da kažeš da postoji strast, ali između njih ništa. On mi je prazan, a ona kao da je jedva dočekala da se ogradi od njega. Ne ide mi da ne pričaju i ne provode vreme, pa kad vide pitanja vode se time, a čim nema podrške kroz pitanja razdvojeni su, ona se svađa i pravi lažne frke. Ona kao da je ovo jedva dočekala - govorila je Ahmićeva.

- Otkud taj preokret kad je ona odbijala njegove čokoladice, a sad mu ona pravi kafe i zove na razgovor?

- Jer je dobila par pitanja i počela da se vodi time. Videla sam kad je vadila čokoladu, pa je to uradila da ne bude da je on njoj slao, a ona njemu nije, pa da ne dobije osudu - rekla je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić