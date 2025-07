Porodica ili Gastoz? Anđela otkrila sa kim bi slavila POBEDU, Karić je šokirao iznenadnim pitanjem! (VIDEO)

Ovome se nije nadala!

Lepi Mića na "Igri istine" postavio je pitanje Amđeli Đuričić.

- Anđela, sutra da pobediš sa kim bi proslavila sa porodicom ili dečkom? - pitao je on.

- Porodica na prvom mestu, a sa njim bih otišla na putovanje od mesec dana - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš ovo što Ena kaže? - pitao je Mića.

- Rekao sam da su žene naporne kad je Ena prišla Peji, i šta sad? - dodao je Gastoz.

- On je to rekao generalno, ne mogu sad za sve da ga napadam. Pričao je on i gore stvari za njegovu vezu - pričao je Dačo.

- On utiče sad na Peju i to nije smešno. Ići ćeš u pakao, našla se dva porodična muškarca. Ići ćete u kockarnicu, on da muva radnice, a ti na rulet - besnela je Ena Čolić.

- Ovo nije prava ljubav, on je zaslepljen sa 100.000 evra i zato se miri sa Anđelom. Došlo je sve na njegovo i zato je sa Anđelom dobar, dovodi ovo do kraja i neće da bude u vezi. On je to ostvario, a Anđela je prvo to negirala. Sve se okrenulo u njegovu koristi i opet je ispalo kako on kaže. Folirant, manipulator i lažna ljubav. Ja Anđeli verujem samo jer je prešao preko svega ovoga. Očekivao sam da će ona da bude dobra sa njim posle svega - govorio je Dačo.

- Anđela, mene zanima jer si rekla da si Gastozovo tumačila Gastozovo ponašanje da će te dovesti do prvog mesta, kako sad tumačiš njegovo zbližavanje sa tobom i da li on ne želi da ti budeš prva? - pitao je Karić.

- Imao je neke fore, ali ja to nisam htela da kažem. On je meni to govorio u šali i ostavio mi je crva sumnja, a to mi je potvrdio kad je raskinuo sa mnom. Ja sam sve vreme to imala u glavi - rekla je Anđela.

- Ako si ćutala sve vreme ispada da si to prihvatala - dodao je Stefan.

- Kad je ovako normalan i dobar mislim da je to rekao iz sprdnje, ali se pogodilo da raskine sa mnom. Svaki put kad mi se približi demantuje sam sebe - poručila je ona.

- Gastoze, ko te je najviše razočarao od takmičara? - pitap je Mića.

- Meni niko ne pada na pamet... Kunem se da nemam nekog na keca da kažem... Ustvari to je Ena, evo je. Ona sad na sve moguće načine hoće da dokaže da je volela Peju jer je ovde imala s*ks. Ona mora do kraja da dokaže da ga voli, a sa strane da priča gde su febrar i mart. Hoće da se pere i dokazuje da ga voli. Ajde da je ona klinka, ali je ovo previše svega - govorio je Gastoz.

- Ovo priča jer je on folirant i jer polazi od sebe. Kad budemo napolju Peja će da vidi da ja njega i dalje volim - rekla je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić