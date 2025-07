Nedelja veče rezervisana je za emisiju "Izbacivanje", a kako se veliko superfinale "Elite 8", koje je zakazano za 19. jul, bliži, tenzija među učesnicima, ali i podrškom, sve jača i jača iz dana u dan.

Kako su nominovani učesnici za izbacivanje bili Anđela Đuričić, Stefan Korda, Jelena Ilić i Luka Vujović, Gastozova drugarica je gostovala kod Dušice Jakovljević u studiju, te je tom prilikom oplela po Đuričićevoj.

- U odnosu Anđele i Gastoz i Luke i Aneli vidim nepoštovanje prema mojim drugarima. Ovo ponašanje, Anđela kao da ne zna ko je Nenad. On je jako uspešna ličnost, a ona ga ponižava, spušta i nepopštuje i to stvarno nije lepo. Odnos Aneli i Luke je stvarno dosta toksičan. Aneli je nestabilna u tom odnosu. Luke je emotivac, dosta se vodi srcem, a Aneli mi je zaista nestabilna i mislim da je to zbog zatvorenog prostora, nedostaje joj ćerkica i to je poljulja. Iako je u njihovom odnosu bilo malo lepih stvari, kao i kod Anđele i Nenada, stalno je neki haos - govorila je ona.

Prvi razgovor sa Darkom Tanasijevićem u novom delu imanja u Šimanovcima obavio je Gastoz, koji je bez dlake na jeziku progovorio o odnosu sa Anđelom.

- Juče mi je prišla iz čista mira. Zna da ne mogu da spavam jer me klima ubija, pa kao: "Kako si? Čula sam da ne možeš da spavaš, je l' hoćeš da ti napravim onaj moj nes?", pa reko koliko li će da me košta taj nes. Ona dolazi sa nesom, donosi cigare i upaljač. Rekao sam da stvarno nema nazad za neke stvari, kad bi par dana blejali pomirili bi se i onda nikad ne bih pitao šta se desilo. Ona verovatno nije to znala da treba da priđe da me malo pridobije. Limun si iscedila do kraja, evo ti sad taj limun prijateljstva nemoj da iscediš do kraja i evo ti bleja. Sinoć odlazi u izolaciju, opet ja trčim - ispričao je Gastoz.

- To je definitivna odluka da nema pomirenja? - pitao je Darko.

- Osetio sam ja jutros kad me zagrlila... Glupo će da vuči. Poljubila me u vrat, sad mi već smeta to. Nije mi na mestu, ne osećam se lepo. Je l' normalno da se mi tako ponašamo, da imamo ovakve odgovore? Čas bih nešto mogao, čas ne bih mogao. U utorak je bilo drugačije, prijalo mi je. Opet ja spustim loptu, ajde idemo lagano i onda ona opet svi krivi, sve će da pobije. Ide u izolaciju i kao da me zagrli. Ljubi me po vratu, ali ako sam ti rekao neke stvari i ti opet se trudiš. Ispada da se vraaćmo na početak onoga samo što je ona ja, a ja Anđela - rekao je Gastoz.

Naredna je na razgovor kod Darka stigla i Aneli Ahmić.

- Iz ovog ugla kako trenutno gledam nema nade za pomirenje jer sam zaista stavila tačku. Nikad ovako dugo nismo bili u raskidu i nisam se ovako držala ovog stava. Sad je zaista tako i stojim pri stavu, ali pošto sam Luku jako zavolela i jako sam besna i razočarana. Da li postoji nešto da bi on mogao da promeni? Postoji, ali da se maksimalno promeni i da mi uvije pomirenje i da ne radi stvari koje je do sad radio - govorila je Aneli.

- Može da se shvati ovako da je Luke jedini krivac, a verovatno je i on ljut za neke stvari - dodao je voditelj.

- Ja ne vidim u njemu želju da želi da priča sa mnom. Ja sam se svađala sinoć sa njih pet, a on govori da to radim namerno da bih bila žrtva. Ja osećam sve više gađenje. Ja bih mu prišla da sam videla žara da se za nešto kaje i da želi sa mnom da izađe i sa mnom nastavi napolju. Ne kažem da je sam on kriv, ali njegovi postupci su me doveli do toga da stavim tačku - rekla je ona.

Kako je boravila u izolaciji jer je bila nominovana, Anđela je zakopala ratne sekire sa Vujovićem.

- Ti si njoj rekao da ne dođe - rekla je Anđela.

- Slušaj kako je bilo, u četvrtakje Sandra pominja prsluk, svađali smo se i vređali. Ona je rekla da neće dođi, pa makar crka, a onda ulazi na rođendan. Sela je, nije mi se javila, a ja joj prilazim. Ona se uvijala na muziku, ja sam joj prišla da jede, a ona mi pred svima kaže: "Rekla sam ti da mi se ne obraćaš, došla sam da ispoptujem" - govorio je Luka.

- Ja to isto radim kad sam povređena i ljuta - dodala je Anđela.

Ena Čolić naredna je stigla kod Darka, te je tako progovorila o odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom i Mimas.

- Rekao je da bi sve ponovio, da bi opet sve uradio. Ne znam da li ga ja pravdam? Mislim da on kao neko ko me voleo ima pravo da kaže da sam najgora. Verovatno se u tim momentima usmeri samo na loše stvari - rekla je Ena.

- Je l' se folira za javnost, a ti osećaš nešto drugo? - pitao je Darko.

- Neću da lažem za stolom. Rekla sam kakva su moja osećanja. Mislim da je njemu dosta svega i prostor. Rekao je da ne može da me zagrli. Sede na stepenicama, pa će reći da Peja popušta. Ima stav da nećemo ovde da se mirimo, a ne bih ni ja ovde. Volela bih da ga zagrlim da imamo neki bliži odnos, ali to ovde nije moguće, već smo pokušali - rekla je Ena.

Stefan Karić je sledeći došao kod Tanasijevića, te je tom prilikom progovorio o sukobima sa Pejom, ali aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Zbog čega se Peja tako ponaša prema tebi? - pitao je Darko.

- Ne postoji netrpeljivost između nas. Mislim da ga je Ena dosta iskompleksirala. Dao mi je neke primere koji su mu smetali. Nije mi ni tražio, niti sam osećao da treba da ga usmerim. Imao sam u glavi idemo zajedno, šta god ti bude trebalo tu sam ti ja. Drugačije bi bilo da ide sam, normalno je da bih mu neke stvari rekao. Počeo je da mi prebacuje za neke stavri koje imam u ugovoru. Stavio me u koš sa nekim ljudima koji prave rijaliti. Imali smo u par navrata neke situacije za stolom. Mislio sam kao mlad je, prvi put je ovde, ali da mi baš kažeš tako neku stvar. I ja sam se iskompleksirao - rekao je Karić.

Mateja Matijević prokomentarisao je kod Darka najaktuelnije teme, a između ostalog dotakao se i Anđele i Gastoza.

- Šta vodi Anđelu i Gastoza? - pitao je Darko.

- Rijaliti. Ona je upalila tu opsesivnu stranu. Nikad neću zaboraviti kompilaciju njenih plačeva. Da rijaliti traje još dva meseca ona bi se isponižavala maksimalno. Izmišlja situaciju da sam joj predložio vezu. Meni se Sanja klela i tad i sad da se pripremala za spavanje, da je znala kad se ide na spavanje, da se štelovala. Ja sam siguran da je i to nekako ispanirala, da je shvatila da žrtve piju vodu kod naroda. Klasično me namestila kao frajera, nikad joj to nisam rekao. Kad se videlo njeno drugo lice, ne mogu da opišem koji sam broj poruka dobio od naroda. Ponovljeni scenario, dve vrlo srodne situacije. Ona ima uključeno sad se sa gastozom bori za prvo mesto. Kad imaš ljubav koja nikad nije bila ljuba i to da ćeš možda da dobije 100 hiljada evra, to nije ljubav nego igra presola. Kod Ene i Peje sam video emociju iako im je odnos katastrofalan. Gle Milovana i Aleksandru, oni nisu normalni, ali se vole mamu im je*em - rekao je Mateja.

Kako se nedavno pomirila sa Milovanom Minićem, koji više nije oženjen, Aleksandra Nikolić progovorila je o njihovom odnosu.

- Vratila si ljubav, sve cveta i gori - rekao je Drako.

- Gori, ali, uvek stoji to ali.To je sve ono što je bilo, što sam mislila da je realno i iskreno. Saznala sam od njega da je sve to bila laž, on je mene lagao sve bukvalno. Ispričao mi je sve detaljno, ne znam ni da li je trebao - rekla je Aleks.

- I se*s ste imali - rekao je Darko.

- Nama je to uvek bilo dobro. Nikad nije došlo do raskida jer je došlo do zahlađenja. Toliko me mori i muči da bih mu sto puta rekla, onda nam pokvarim dan. Ne verujem mu ništa - rekla je Aleks.

Jovana Tomić Matora rasula se u komade zbog uvreda koje je primila od Munjeza tokom jedne od rasprava, a to je da je majku ostavila sedam dana u hladnjači jer nije, kako je rekao, imala para da je sahrani.

- Nisam baš dobro. U onom klipu nisam ništa loše rekla, on je odmah skočio i krenuo sa morbidarijama. Ništa loše nisam rekla. Jedino sam rekla da sam želela sve najbolje, a ispala najgora. Sramota me da pričam o morbidnim stvarima. DOđe mi da mu vazalim jednu šamarčinu. Samo mi je zbog tate jer zna koji mi je cilj. Daraga mi pruža neverovatno razumevanje. Zbog mene i nju vređaju. Boli me. Ako se 21. rodilo dete, a znala sam već da mi je mama pod morfijumom, čekala si mi taj dan i ti pričaš sve laži. Morbidno mi je da pričam kako sam majku sahranila. Šta je poenta da pričaš da sam je držala u hladnjači? Samo onaj ko doživi tako nešto zna. Ja sam Stefani želela dobro, ima pravo da bude besan. Hoće li ti biti lakše da se diskvalifikujem. Ja iz te svađe izlazim kao pobednik. Ivan mi je sad rekao kako mu je Munja rekao da jedva čeka da pokida u superfinalu, Terzi priča da se njegova tema zaboravila. Kao da je jedva čekao da napravi sve to da se vrati sve. U du*e treba da me ljubi Stefani. Ja ne krivim njenu majku, odgaja petoro dece. Da ti prićaš o Tamari, a bila si tu kad je policija upala. Hoću da je tužim za sve. Dosta sam je štitila. Nju je zvao dečko iz zatvora, a onda mi se pravdala kako je njegov drug. Videla se sa njim u kafiću. Ja je nikad nisam proveravala, ali eto trudna! Imala je sreće jer sam svesna da je njena majka sama sa šestoro dece - ispričala je Matora.

- Da li je Stefani svesna da je tvoj otac u domu? - pitao je Darko.

- Ne. Dokle je ona morbidna da kaže da mi je mama bila u hladnjači. Ja taj dan, ona me čeka kući, ispričala sam da sam joj najlepši sanduk izabrala. Zamisli koje su to laži, ja došla sa aftera. Munja je taj koji želi svađu. Pa Stefani da bi se dodvorila Munji jer će on da skoči na nju. Priča za Cileta, kao ja kupujem drugove, da sam Erminu platila - rekla je, između ostalog, Matora.

Odmah posle Matore, kod Darka je stigla i Stefani Grujić, koja je ovom prilikom progovorila o uvredama koje je primila od strane Matore, kao i o odnosu sa Munjezom, ocem svog deteta.

- Koliko ti je značila Matora? - pitao je Darko.

- To što je bilo dobro bilo je. Kasnije kako je vreme odmicalo stvari su se promenile. Ona potencira na tome kako ja govorim šta je ona radila, ali ja sam govorila i šta sam ja radila. Više sam bila sama u stanu nego što je ona bila tu. Ode kod roditelja bude sat, dva i ode na drugu stranu. To je bio početak, kasnije nije ni išla tamo. Mama joj je govorila, zapravo pitala da li joj ja zabranjujem da dolazi - rekla je Stefani.

- Koliko te boli kad Matora kaže da ti i Munja niste roditelji? - pitao je Darko.

- Iznela je brdo laži za mog brata, recimo da sam ga makljala. Okrenula je priču u svoju korist. Kad izađem napolje biće svi dokazi. Znam da ću biti super mama, a i to kakav je Munja ovde nema veze sa tim kakav će on biti roditelj. Ukućani nikad nisu ni videlu tu našu ljubav. Munjino ponašanje nije baš najbolje prema meni. Trudi se, ali ispadi su jači nego ljubav prema meni. uvek smo bili po strani za taj ljubavni odnos - rekla je.

Milovan i Aleksandra su se osamili u dvorištu, te su tako krenuli da razgovaraju, a onda joj je Minić sasuo u lice sve što misli.

- Ti si sama sebi pravila sr*nja, a tražiš krivce u krugima. Milioni su ti prošli kroz ruke, a nemaš jedan kvadrat. Aleksandra je mogla da ima svoju kuću sa 25 godine, ali nije imala mozga, kao što nema ni sad. Ja sam ti ovo pričao i napolju svaki dan - govorio je on.

- A ti kao nisi takav? - pitalaje Aleksandra.

- Kako jesam? Ja sam stvorio. Ti si imala svoje izbore, momci su te maltretirali, pa si ostajala sa njima. Ko je kriv? Milovan? Ti si kriva. Koliko puta si se vraćala? Da li te je Milosava gurala? Ne, sama si radila šta si htela i kako si htela. Ko je mene terao da idem kod tebe? Ja! Ja sam se kockao, a nije moj tata igrao umesto mene. Oni su kripili naša sr*nja kako su znali, umeli i koliko si mogli - govorio je Milovan.

O Anđeli, lepe reči nije imao ni Uroš Stanić, koji je bez dlake na jeziku prokomentarisao njeno ponašanje, ali i ponašanje ostalih učesnika.

- Trebam joj za njene radnje i sukobe. Treba joj desna ruka, ali ne nameravam da joj to budem. Dokazao sam da ako hoću mogu da vratim sve na staro ali neću. Dokazao sam joj da se ja pitam. Nije me iskreno odbranila od Sofije, nego samo jer je u sukobu sa njom. Nadmeću se koja je veća ljubavnica. Samo je Anđela bila iskrena ljubavnica, a Sofija zarad marketinga. Postala je morbidna osoba. Sahranjivala mi je majku sat vremena. Ja sam Micin drug, a Bebica nije dosledan svojih stavova. Narvao sam je animirskom ku*om, ali ona je to pričala. Njoj to ne izgovara. Lažno se predstavlja, fura lažan stil. Mogu misliti kakav je njen nameštaj kad je ona ovako nakaradna, te njene zle fotelje. Dobra je samo u širenju nogu - pričao je Uroš.

Milena Kačavenda progovorila je o odnosu njenih najbližih cimera Anđele i Gastoza, bez dlake na jeziku.

- Prozivaju te da ćeš dobiti čir koliko ćutiš, da nemaš karakter kad Anđela nešto kaže - rekao je Darko.

- Da li neko od gledalaca misli da nemam herc nekome nešto da kažem. Sa gomilom stvari se ne slažem jer radi sebi na štetu. Svi bi voleli da uđem u sukob sa njom. Ja bih skočila nema te sile mene da zadrži. Nisam se našla prozvanom, jer nisam ta koja je želela da se Gastoz i Sofija venčaju. Nije realno da se venčaju ni Anđela i Gastou ako treba da bude šou. Marinković non stop potencira i pokušava da me uvali, a onda izađe klip kako on Sofiji priča. Mene Anđela nervira kad se upali, kad viče. Kad se upali ne vidi gomilu stvari, propusto dosta toga. Aneli je kanturina bila i ostala. Ja nju ne diram prva, ona se ubacuje. Prvi počnu i onda dobiju po tamburi. Ena isto tako. Pikirala sam ih kao kobra. Plače bez suza, iskompleksirana do besvesti. Fali joj fosna. Koji si ti lastar? Anđela me jedino nikad nije uvredila. Ja Gastoza i Karića volim mimo mojih žena, Anđelu gotivim - ispričala je Kačavenda.

Uroš je doživeo pomračenje, te je tako tokom svađe sa Sofijom Janićijević urlao po imanju.

- Uroš je pošteno radio svoj posao, a nije se k*rvao po Tetovu. Šta si radila trudnici? Šta si radila sa Markom Stefanovićem? Bolje da sam sam, nego da sam blam koji se druži sa takvim profilom - rekao je Uroš.

- Znam da si poremećen, ali možeš tiše da pričaš Nikad da ne budem majka samo da ne budem majka ovakvom detetu. Ja bih se roknula da si mi ti sin. Ti ništa ne zaslužuješ jer si zlo - dodala je Sofija.

- Ako sam ja zlo, kako vas dve da nazovem? - pitao je on.

Naredna Darkova sagovornica bila je upravo Sofija, koja je progovorila o sukobima sa Stanićem, ali i o mnogim drugim dešavanjima.

- Šta se dešava sa tobom i Urošem? - pitao je Darko.

- Ne postoji nešto da mu kažeš da ućuti osim da mu spomeneš mamu. Jedino tad stane, do tad ti pije krv na slamčicu - rekla je.

- Kako komentarišeš odnos Anđele i Gastoza? - pitao je Darko.

- Lepo joj je rekao da budu u dobrim odnosima, ona to nije htela, ali je videla da je ostala sama kao panj. Iz toga razloga će prihvatiti sve. Bilo mi je čudno što me naveo na negatvnoj nakteti. razlog toga je što sam ja od jedne dostojanstvene devojke počela da psujem. Ne znam kako da odgovorim akd mi neko kaže da radim za 50 evra. Jedina sam jedinstvena ovde u kući pored Milene i Sandre. Anđela je Uroš u ženskom rodu. I dalje se ponižava, prilazi Gastozu. Naravno da je opravdanje ljubav, ali kad smo Terza i ja u pitanu onda skoči kaže da smo blam. Kad ona spušta loptu, kako da komentarišem to?! - rekla je Sofija.

Nakon razgovora sa učesnicima "Elite 8" došao je momenat i da neko zauvek napusti rijaliti. Naime, Darko je nominovanim učesnicima objasnio pravila igrice Velikog šefa u kojoj je pobedio Korda i kome su glasovi duplirani. Posle nekoliko momenata, Tanasijević je saopštio da rijaliti napušta Jelena Ilić, a procenti su izgledali ovako:

75% Anđela Đuričić

20% Luka Vujović

3% Stefan Korda

2% Jelena Ilić

Po izlasku, Jelena je kod Dušice u studiju otvorila dušu o tome kako se oseća, kao i kako gleda na odnos Gastoza i Anđele.

- Kako si Jelena? - pitala je Dušica.

- Odlično sam. Imala sam osećaj da izlazim sada i baš mi je pravo vreme za to. U kući je neka euforija. Poslednja dva meseca smo u gasu, stalno se nešto dešava. Mislila sam da će se smirivati situacija pred kraj, ali kao da ljudi ne osećaju da je kraj - rekla je Jelena.

- Ko se najviše bori za ostanak? - pitala je Dušica.

- Pa mislim ljudi koji nisu favoriti. Ljudi koji imaju glasačko telo, njima se sve dešava spontano. Mislim da će Gastoz ponovo da pređe preko muškog ega. Smatra da se Anđela nije dovoljno borila za njega. Volela bih da se pomire, verujem da su emocjie iskrene. Ima svega i borbe muškog i ženskog ega, pa i toga da se Anđela ponovo ne degradira. Ja sam mesecima unazad dobra i sa njom i sa njim. Nje mi je jako bilo žao jer je šikaniralo pola kuće. Anđela dolazi na žurku i nema sa kim, mada ona kao i da bira da bude sama. To je neka žensa solidarnost, ali mi je i draga osoba - rekla je Anđela.

Tokom "Mićine Igre istine" Ana Nikolić žestoko je potkačila svog momka Kordu, kog je delio korak do toga da ispadne i zauvek napusti rijaliti.

- Šta misliš do kad ćeš biti njen momak? - pitao je Mića.

-Biću njen momak dok god se ne promenim - rekao je Korda.

- Ja sam te nominovala. Pitao me je l' realno da sam ga nominovala. Ne bi me savest grizla da je ispao. Ja sam ga dovela, ja ću da ga ispratim odavde - rekla je Ana.

Anđela je odlučila da bude direktna prema Gastozu i ponos stavi po strani, pa ga je pozvala da dođe kod nje u krevet, kako bi pričali o svom odnosu.

- Idem da operem zube, pa dođi kod mene - rekla je Anđela.

- Što? - pitao je on.

- Pa malo da pričamo - dodala je Đuričićeva.

