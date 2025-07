Oni su prodane duše: Đedović u svom stilu prokomentarisao sukobe Peje i Karića, otkrio kako Jovanova porodica gleda na sve

Imao šta da kaže!

Tokom subote i anekte u Beloj kući došlo je do sukoba između Jovana Pejića Peje i Stefana Karića kada je Peja optužio Karića da mu pravi priče iza leđa.

Tim povodom se za Pink.rs oglasio Marko Đedović koji nam je otkrio kako on gleda na sukob Peje i Karića:

- Pa njihov odnos tinja od samog starta, još od mog ulaska. Peja je u teorijama zavere još uvek mada i od samog starta, pošto smo i Stefan i ja podržali njegov ulazak u vezu sa Enom, optužio nas je da smo se "prodali" za rijaliti i da to radimo zbog rijalitija, nakon toga je bila i situacija kada je rekao Stefanu da mu je lako da glumi mangupa kad se prodao i ima ručkove, Stefan mu je tada ponudio svoj ručak, onda kad je Stefan napušio Enu zbog Gastoza nešto što je stala na stranu Gastoza, odmah je skočio i rekao: "Jesam ti rekao, oni su prodane duše". I nakon toga Stefan je rekao "Evo ovi što glume mangupe pa dele pare od budžeta" - misleći na Peju kada je starijim ljudima davao novac, do sad ovog oralnog zadovoljavanja obostranog u raspravi... Sve ovo kažem da bi hronološki sređali stvari i tek je onda jasno šta je i kako, Peja ne gotivi Stefana jer misli da se "prodao", standardne teorije zavera. Sve je to problem zbog Pejinih teorija zavere od kojih nije mogao da se otrgne. Sve ove druge priče, Goca, Mirko, Zlata itd. su samo priče da se ne produbljuje konflikt. Stefan nema ništa protiv njega, to sam siguran.

