POSLE ŽUTOG SLEDI CRVENI KARTON?! Gruja pozeleneo zbog zbližavanje Mimas i Peje, evo koga krivi, DEVOJKU ILI DRUGA! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para, Stefana Miloševića Pande i Stefana Kandića Kendija, bili su Nikola Grujić Gruja, bivši učesnik ''Elite 8'' i astrolog Stefan Dragojović.

Gruja je prokomentarisao ponašanje njegove devojke, Milane Šarac Mimas, koja je i pored saznanja da je besan zbog njenog prisnog druženja sa Jovanom Pejićem Pejom, nastavila po starom.

- Peja je potpuno ispravan. On je mene ispoštovao kao drug. Bio je tu za Mimu kad je hrana u pitanju. Ona je mene ispoštovala velikim budžetom. Na tome je trebalo da ostane. On se drži toga, ali je ona ta koja nešto pokušava, provocirajući Enu, kako ona kaže. Međutim, ja koji je volim, gledam nju kako se na onakav način ophodi prema njemu. Stalno ističe da to radi iz inata Eni, da ne brinem i da pametno postupa, ali mi nije prijatno. Povukao se, ispravan je prema meni. Kao što sam i rekao, mogla je da povuče ručnu i da se sve završi na tome i da provodi vreme sa Sofi i Matejom, a ona gleda da većinski vreme provodi sa Pejom. Biću iskren, mislim da je to njena igra, ali mi ne prija - rekao je Gruja, pa dodao:

- Ona nema ni gram empatije, ne misli o tome kako se ja osećam. Nervira me to jer se nije postavila na moje mesto. Čula je od voditelja da je od mene dobila žuti karton, te je i pored toga nastavila da se ponaša isto. Umesto da je pitala Mateju da joj pozajmi novac za frizera, pitala je Peju. Znam da nema nikakve namere prema Peji, ali me to povređuje, srčan sam i želim da moja devojka bude rezervisana i ne daje povod da se priča o njenom flertu. Sve ono što je ranije bilo, ja sam oprostio. Želim da porazgovaramo o svemu i da vidimo da li možemo da sve ostavimo iza sebe i krenemo od nule, ili to ipak nije moguće. Samo da sednemo i vidimo na čemu smo. Zaista volim Mimu, slab sam i na njene suze. Kad je uradila ono sa Rajačićem, nisam odmah oprostio, ali kad sam rešio da to uradim, odluka je bila konačna. Ja sam imao u Eliti vezu i nakon Mimas, tada je to bilo iskreno, ali sam ipak u jedno trenutku rešio da ipak obnovim vezu sa Mimom - istakao je Gruja.

Autor: S.Z.