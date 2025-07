NISI PRESVETA PARASKEVA, VEĆ PAĆENICA! Keti urnisala Anđelu Đuričić: Traume se leče kod psihijatra, a ne u rijalitiju!

Novonastala zbivanja u turbulentnom i promenljivom odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza u "Eliti" podelila su naciju, a sada je svoj sud dala i Katarina Samardžić Keti, bivša učesnica rijalitija i nekadašnja Gastozova drugarica, sa kojom je prekinuo kontakt upravo zbog ljubomornih scena svoje tadašnje devojke.

Ona se čvrsto drži svog izgrađenog stava, te ne krije da je priklonjena Gastozu, sa kojim je planirala da posle rijalitija izda "Elitni kuvar" i otvori restoran.

- U njega ne sumnjam uopšte, ni jednog trenutka. On je što na um, to na drum. Kako se oseća u trenutku, on to i kaže. Takav je od samog početka, zato me i ne čudi ništa što se dešava - priča Keti i nastavlja:

- Ja sam lepo rekla još na početku, da su njih dvoje dva sveta i da ja ne mislim da to ima perspektivu. Naravno da je počeo da se hladi! I svaka čast što je imao strpljenja i bio zagrejan onoliko... Da se razumemo, niko nije ispao iz morala, ali smo valjda svi toga svesni. Svi smo punoletni, pa tako i Anđela, sa 27 godina. Traume se leče kod psihijatra i to nije ništa loše niti ružno, tako i treba, a ne novim učešćem u rijalitiju. Svako od nas ima traume, prave, pa se ne lečimo u "Eliti". Ja sam u 27. imala dete koje je kretalo u prvi razred i aktivno sam se bavila svojim traumama tamo gde je trebalo - bez dlake na jeziku kaže Keti.

- Što se njegovog ponašanja tiče, meni nije ništa nejasno... Iskreno, ja bih pobegla davnih dana, i sve ga razumem kako se trenutno oseća, a ona bi sa toliko godina morala malo da poradi na sebi... Na onome unutar sebe, što zaista jeste, i da prestane više da bude u svim vezama paćenica i ukras oko zadnjice... Jer opet, presveta Paraskeva nije. I to treba neko da joj objasni... Ja ću sa zadovoljstvom sada da popijem čaj i pojedem keks. Onaj okrugli. Čajni - zaključila je Keti za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević