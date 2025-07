Žao mi je svake devojke koja bi bila sa njim: Teodora stavila Karića na stub srama, pa ga jednim potezom demolirala: Staviću lajk i vatricu... (VIDEO)

Razvezala jezik!

U toku je emsija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević podigao je Stefana Karića kako bi prokomentarisao podelu budžeta Teodore Delić.

- Gubila je malo vazduha, nije mogla baš, adrenalin je šibao. Očekivao sam da će mi gore reći. Znam kakvo joj je mišljenje, bila je blaga. Imala je još mnogo toga da kaže. Izmišljala je da sam vređao žene. Smatram da sam ove sezone učenik koji je najmanje vređao i ponižavao žene, a imao sam pravo na to. Ispoštovaću i nju večeras, neću joj reći mišljenje zbog Bebice i tih davnih dana. Ima prilike da izbaci, nek izbaciju sve - rekao je Karić.

- Šta to tebi treba da se kaže, a tebi ne sme niko da kaže? - pitao je Milan.

- U jednom trenutku sam se i sa Mićom sporečkao. Šta sam ja to radio da ne sme neko da mi uzvrati? Iz čista mira da me neko psuje, čemu ta potreba? Ne znam šta im to znači. Na kraju se otvaraju karte i pokazuju se prava lica. Ja sa Teodorom nisam dve rečenice progovorio ove sezone, a ona ima tu neku mržnju - rekao je Karić.

- Ja mislim o njemu da je folirant. Da li mrziš svakoga u kući za koga si rekao da je folirant? Nikada te nisam preterano vređala i blatila. Ako je iznošenje mog mišljenja o tebi govor mržnje, onda ti mrziš 90 posto kuće. Ti se trenutno foliraš - ubacila se Teodora.

- Sad mi kažu da si me nominovala. Zbog čega si stekla mišljenje? - pitao je Karić.

- Smatram da dosta njih ne sme da mu kaže. Kad je postavio Anđelu za omiljenu, dosta njih je ćutalo. Sve mislim što sam ti rekla, neću da se ponavljam. Rekla sam da ponižavaš žene, a ne da vređaš. Ali si uvredio Anđelu time da stavi u bu*u. Žao mi je svake devojke koja bi bila sa njim, ako je ovo način kako on poštuje da stavlja u hotel druge devojke. Staviću ti lajk i vatricu i završiću sa tobom - ispričala je Teodora.

Autor: A.Anđić