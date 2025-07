Ko se plaši Stefana Karića? Teodorina podela napravila opštu pometnju, Anđela joj dala vetar u leđa! (VIDEO)

Dobila podršku!

Na samom početku emisije "Izbor potrčka" voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" dao je priliku da komentarišu današnju podelu budžeta Teodora Delić.

- Ne znam što ima takvo mišljenje o Kariću, znam kakva prepiske postoje i tad nije bila sa mnom u vezi i to me ne interesuje. Karić je rekao iz poštovanja prema meni da neće ništa da kaže, sve smo rešavali van stola jer imam poštovanje i ja prema njemu. Ja mislim da je ona danas svima sve rekla, jedino mi je smetala visina budžeta Anđele i Gastoza - rekao je Bebica.

- Smatram da Teodora kad kaže da Stefanu niko ništa ne može da kaže da tad misli na Bebicu jer moje mišljenje o njemu ne može da zna, ne druži se sa nama i ne može da priča u naše ime, a sa Bebicom je bliska i možda zna šta on priča sa strane. Nelogično mi je da ljudi to pričaju, a misle možda na svoje najbliže osobe. Podela mi je bila zanimljiva. Veza im funkcioniše da Bebica ima jedno mišljenje, Teodora drugo, pa je zato ljudima verovatno danas i bilo čudno kako je podelila budžete Anđeli i Gastozu. Meni bi smetalo i da da male budžete, a da kaže lepe reči. Kad bi pohvalio nekog sa kim sam u sukobu smatrala bih da se slaže sa tim - dodala je Sanja Grujić.

- Teodora je mislila na to što čujemo sa strane, a to je da ljudi neće da izgovore Stefanu tu temu. On će sigurno te klipove videti pred "Narod pita" i Teodora je verovatno mislila da ima na osnovu čega to da misli jer je on optužen za te stvari. Meni je njena podela bila korektna, delila je po svom mišljenju da deli. Ja mislim da je Gastozu zamerila i da mu je dala 3000, a šta treba da uradi da ga šamara? Meni je dala srednji jer nije imala kome da da, nas dve imamo super relaciju. Zamerila je i meni rasprave sa Nenadom njenim - komentarisala je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić