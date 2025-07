KRENULA JOJ PARA NA UŠI! Anđela saznala za Gastozovo gađenje na njene poljupce, on se ponovo ogradio od nje! (VIDEO)

Au!

U toku je emsija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi objasnio svoje reči da ne može da podnese poljupce Anđele Đuričić.

- Stojim iza toga. Kažem da smo drugari i da neću da imamo bliskost, ona namerno radi to - rekao ej gastoz.

- Gde si ti mene ljubio? - skočila je Anđela.

- Šta sad da radimo? Hoćemo da bijemo nekoga sad ovde? - vikao je Gastoz.

- Što si rekao da ti ne prija njen poljubac? - pitao je Milan.

- Što si onda ti mene poljubio u vrat? - pitala je Anđela.

- Došao sam u krevet da pričamo. Hoće li opet neko da nas posvađa? Šta smo pričali u subotu kad si mi ponudila kafu? Je l' prijateljski da kad kreneš u izoalciju da me poljubiš u vrat? Šta time želiš? - pitao je Gastoz.

- Ispada mnogo ružno - objasnila je Anđela.

- Sinoć kad sam došao kod tebe u krevet, jesam li ja počeo tebe da ljubim prvi? Je l' to opet drugarski odnos ili te boli ku*ac? I mene boli ku*ac. Sad si ti Gastoz, a ja sam Anđela od početka. Opet moje reči ništa ne važe. Ja sam na neki način prihvatio, ali neću da idem dalje od toga - objasnio je Gastoz.

- Zašto to kažeš, a posle u krevetu ti meni isto radiš? - pitala je Anđela.

- Šta sam ti rekao u subotu? Ono što ti ja kažem ne poštuješ, radiš ono što bi tebi odgovaralo. radiš ono što sam ja rekao, da moraš da napraviš prvi korak. Ti svaki dan dođeš, ljubiš... Ne mogu da kažem da mi to sinoć nije prijalo. U tri smo pili kafu, a ti me u šest ljubiš. To nije drugarski. Hoćeš da uđeš u zonu i da očekuješ da će nešto da se desi. Opet posle tvog pi*šanja pokušavaš da me pridobiješ ponovo - rekao je Gastoz.

- Ceo utorak i celu sredu nam je odnos bio isti - istakla je Anđela.

Autor: A.Anđić