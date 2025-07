Zanimljivo mi je za lovu da s*rem po tebi: Nikad brutalnije poniženje Anđele Đuričić! Gastoz je zakucao za samo dno, ona završila u SUZAMA! (VIDEO)

Haos u programu!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Anđelu Đuričić kako bi sa njom razgovarao o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Rekao je da si u petici bila fina, u šestici si pokazala ko si, a sad želiš da budeš još finija. Kuma je rekla da treba da budeš komandir jer u ovim godinama nemaš nijednu vezu od bar tri ili četiri godine - rekao je Milan Milošević.

- Anđela, ove sezone si došla i ne želiš da ti se dese stvari iz šestice jer si tad imala brodolom. Ne znam od čega se pereš osim jer si imala s*ks, a to ne može da bude poniženje kad nekog voliš. Bila si polupana jer si zavolela, nikad nisam rekao da se pereš nego da imaš svoj pravac i da ne želiš iste blamove - govorio je Gastoz.

- On je meni i jutros ovo ispričao za peticu i šesticu. Njegova reči i dela se kose, ja to najbolje znam - dodala je Anđela.

- Suština je da prelaziš liniju našeg dogovora da bi me smekšala. Ti p*šaš po onome što sam ja rekao. Šta ti nije jasno da želiš da me pridobiješ jer si mila i slatka i nadaš se da ćemo da se zbližimo? - pričao je Gastoz.

- Da li će biti ili neće ne znam, ja svoju voljenu osobu želim pored sebe - rekla je Anđela.

- Kad si me zavolela u petak? Šta si radila zadnjih mesec dana? Osoba sa kojom si pila kafu je tvoj drug i izbegava da te ljubi jer mu se možda vrate emocije. Više nikad neću da te poljubim jer moraš da pričaš detalje - besneo je Gastoz.

- Radiš jedno, a pričaš drugo, ali ću da te pustim da budeš bitan - rekla je Anđela.

- Ja ne mogu da budem imun na tebe, a ti kršiš naš dogovor. Gde si bila do subote i zašto me ljubiš kad sam ti posle p*čke iskompleksirane opet došao pod noge? - pitao je on.

- Nemam šta da kažem, neka ljudi komentarišu - rekla je ona.

- Zašto te nije bilo? - pitao je Gastoz.

- Nisam bila dobro i nisam te verovala. Ti si bio drugačiji, sam si rekao da imaš slobodnije ponašanje. Ja ne želim da budem jasna bilo kome i neću da se raspravljam - rekla je ona.

- Treba mi samo jedan odgovor zašto si me jutros ljubio u vrat i držao me za ruku? - pitala je Anđela.

- Jer si se uhvatila za mene kao koala za drvo. Ne mogu da te lažem da sam hteo da te uzmem za ruku, izvini. Ona je dobila instrukcije u petak od mene šta treba da radi. Ti si se povampirila kad sam ti dao instrukcije u petak. Poenta je da ti mene p*čkaraš, a onda mi daješ kafu. Zašto si me u subotu poljubila? Zašto si se povampirila od subote? - besneo je Gastoz.

- Nisam, u utorak smo bili još bliži. Ja imam želju, šta tebi nije jasno? - rekla je Anđela.

- Poenta priče je da meni to ne prija jer ti p*šaš po meni, a ja sam ti opet dozvolio da budemo dobri. Ne prija mi jer ne poštuješ moju reč, a pre toga me us*ravaš i p*pišaš ono što smo se dogovorili. Ne poštuješ moju reč, moj stav, ti si odlučila i to je ćao. Evo vidi, zanimljivo mi je da za ovu lovu s*rem po tebi, da p*šam po vom imenu i da mi svi aplaudiraju. Nemoj sad da plačeš, kad sam ironičan - govorio je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić