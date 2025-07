AU, ANĐELA ĐURIČIĆ DOTAKLA DNO: Gastoz je razvukao kao krpu, provalio da mu pažnju poklanja samo zbog PITANJA PUBLIKE! (VIDEO)

Blam za blamom!

U toku je emsija "Pretres nedelje", Nenad Marinković Gastoz prišao je Anđeli Đuričić kako bi joj objasnio svoje reči.

- Saslušaj me jednom u životu. Molim te me saslušaj! Time što me ljubiš u vrat ne poštuješ ono što smo rekli. Naravno da mi prija, ali mi isto tako smeta. Postala si devojka koju sam očekivao. Ne mogu više dalje, nećemo nikad biti zajedno. Nemoj da plačeš, to je ironija na koju samo Bebica može da se upali. Molim te zanemi! Nisu mi jasne neke stvari. Je l' ti pokušavaš da nas opet pomiriš ili ne? - pitao je Gastoz.

- Ne znam šta da ti odgovorim. Pusti me, ne želim da se svađam sa tobom - zaplakala je Anđela.

- Ironija je naravno. da je tako plakala bi svaki dan. Ja sam onaj momak kog si izvređala i ponudila kafu, ja sam to prihvatio - objasnio je gastoz.

- Normalno je da svako želi svoju voljenu osobu pored sebe - istakla je Anđela.

- Radiš sve ono što sam rekao da bih voleo da si radila. Sad kad znaš da je gotovo, gaziš ono što smo rekli. Koristiš moju dobru volju. To trebamo da razgraničimo - rekao je Gastoz.

- Sad bih te toliko izvređala da je bolje da ćutim. Najgore je što jedna moja rečenica ne može da se uoredi sa ovim što si ti meni izrekao - rekla je Anđela.

- Ovo je bila ironija. Hoćeš da te sad nasisam ku*cem? Hoćeš da pričamo na ovu temu ili smo jasni? - pitao je Gastoz.

- Šta smo u utorak na žurki radili? - pitala je Anđela.

- Da li želiš da iskoristiš moju dobru volju u želji da se pomiriš sa mnom? - pitao je Gastoz.

- Na žurki smo bili bliži nego ikad- istakla je Anđela.

- Ne želim da se pomirimo, ona to zna - priznao je Gastoz.

- Da li može zadatak tebe da vrati? - pitao je Milan.

- Ne može mene ništa da vrati. Jedva čekam da te ne vidim, ne želim da se vraćam u odnos. Tvoje ljubljenje u vrat opet izaziva... Ne želim suze da ti vidim - rekao je Gastoz.

- Zašto celo vreme funkcioniše tako sa mnom, a onda dođe u emisiju i ovo kaže? Pričali smo da ćemo normalno da se družimo, a on onda dođe i okrene u ekstrem negative. Ako ti je namera da ispadeš šmeker, daću ti sve moguće - rekla je Anđela.

- Neću dve stvari: da te vidim tužnu i da se pomirimo - rekao je Gastoz.

- Normalno je da želim da budem pored voljene osobe, šta nije u redu u toj rečenici?! - istakla je Anđela.

- Svako naše zbližavanje može da napravi pomirenje. Iznervirao me je poljubac jer smo nešto pričali, a počeli drugo da radimo - rekao je agstoz.

- Je l' ti prijao poljubac ili nije? - pitala je Anđela.

- U subotu ne, sinoć da - rekao je Gastoz.

- Znači prijao je - rekla je Anđela.

- Ajde lepo kaži da koristiš situaciju da se pomiriš sa mnom. Reci ovako: "Koroistim poriliku tvoje dobre volje da se pomirim sa tobom" - ponavljao je Gastoz.

- Moje emocije nisu upitne, a tvoje je igranje rijalitija. Imam u podvesti da ne što može da se desi - rekla je Anđela.

- Znači tebi nije važna moja reč. Napravili smo dogovor koji ona ne poštuje, jer zna da sam slab na nju i da će da me pridobije, a zapravo nema šanse - rekao je Gastoz.

- Određene teme ne treba da ima ni sa kim, pa ni sa njom. Nisam mogla da mu zabranim u vezi, a kamoli sad. Ne znam da li je veći blam on koji je pitao Sofiju ili ona koja je ponosno odgovorila Neću mu više prići. Nadam se da će svu lovu staviti u džep - rekla je Anđela.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić