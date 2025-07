EMOTIVNI SLOM ANĐELE ĐURIČIĆ: Jeca i urla na sav glas, Gastoz dao sve od sebe da je obrlati i kupi MIR! (VIDEO)

Drama!

Anđela Đuričić doživela je emotivni slom jer je u emisiji saznala da je Nenad Marinković Gastoz juče razgovarao sa Sofijom Janićijević. On je ostao zgrožen dramom koju pravi, pa joj je bez dlake na jeziku očitao lekiciju.

- Kad ćeš da budeš dobro? - pitao je on.

- Nikad dok me neko ne bude poštovao. Nikad neću biti srećna dok ne nađem nekoga ko me poštuje koliko i ja njega. Trudio si me da me ispoštuješ koliko ti je u prirodi, ali mene boli ovo što sam slušam. Ja ne mogu da podnesem da gledam stvari koje ti radiš. Ja nisam dobro jer te volim, molim Boga da odem kući svaki dan. Moja emocija je sve veća, tvja sprdnja sa strane je sve veća. Nije mi dobro, ne mogu da izdržim. Okej, ušao si nešto i nisi znao i obećao si mi sve suprotrno od ovoga. Ja ne mogu da podnesem stvari koje pričaš sa strane, ja se raspadam - jecala je Anđela.

- Anđela, nisam robot kojem ćeš da kažeš pta ću da pričam sa ljudima. Ti moraš da shvatiš da nisam kompjuter, nisi me kupila pa da ne radim nešto što ne želiš. Moraš da budep fleksibilna i da prihvatiš činjenicu da ljudi pričaju, moraš da prihvatiš da nismo zajedno i da je bolesno ovo što radiš. Ne treba da se pecaš i ovo ne može da te povredi. Nisam nikome stavio k*rac u usta, nisam rekao da volim nekoga, nisam rekao da sam željan druge žene, nego tebe i pakao u glavi ne može da ti bude priča jer ja pričam sa drugom devojkom. Anđela, ja ne idem po kući i j*be se, nego sa ljudima pričam o restoranima. Osvesti se! Ne možeš to da dozvolip sebi. Ti si idiot jer ovako skreneš jer smo mi pričali o ribljim čvarcima. Imaš 27 godina i ovo ne može da te boli. Ne muvam se, 10 meseci sam ti lojalan, ja sam ne verujem šta sam sve prihvatio i ja treba da plačem jer sa tobom nemam normalan odnos. To je van svake pameti. Anđela, ja ti nisam dao povoda, samo pričam sa ljudima, nemaš šta strašno da vidiš. Nemaš potrebe da imaš taj teret i znaš gde si i ti opet to radiš. Ja ću da odlepim pričajući, skrenuću i ja i bićemo dva polupana mentola. Nema nikog, ti i ja, nemoj da me zaj*bavaš. Odakle ti toliko suza? Je l' ti p*šaš preko dana? Mila, nemaš konkretan razlog i dok sam ovde sa tobom ništa strašno nisam uradio. Ja tebe poštujem - govorio je Gastoz.

- Ti mene poštuješ? - pitala je ona.

- Za moj pojam ja te poštujem. Neka neko drugi zna bolje, a onda ćeš i njemu da nađeš mane. Moraš da imaš malo fleksibilnosti, ti ćeš da osediš sa 30 godina. Ja imam energiju, a ti imaš energiju samo da teraš svoje - rekao je on.

- Da li si čuo da je Milena rekla da sam se ja promenila čim sam vas dvoje videla? To nema veze sa tim šta si pričao, nego sa tim što sam videla - rekla je Anđela.

- Moraš da shvatiš da ne možeš da me kontrolišeš, ne znam ni što ti se objašnjavam. Hoću i nije mi teško samo da shvatiš da tu nema ništa. Prestani da se bacaš na roštilj. Moraš to da izbaciš iz glave jer nemam ništa sa njom, niti ću ikad da imam. Ja sam izgrađeni muškarac, nisam Snupi. Imam vrline i mane, ali nemoj da mi preuveličavaš stvari koje ne postoje i da zbog toga plačeš. Nemaš nešto konkretno da se uhvatiš da sam uradio nešto ljubavno. Smiri se. Je l' okej? Mila, još malo i idemo kući - besneo je Gastoz.

- Šta još malo? - pitala je ona.

- Idemo kući i da zagrlimo ljude koje volimo. Dođi sebi, nemaš razloga za ovo. Ja ti nikad ništa nisam uradio namerno da bi te ubilo, kunem ti se u sve što imam i nemam. Ti si j*bena Devica, bežaću od vas kao đavo od krsta jer mi je tri dosta. Nemam više energije za vas, život ste mi iscedile - pričao je on.

Autor: A. Nikolić