Kakav preokret! Anđela punom parom radi na pomirenju Luke i Aneli, ljudi gledaju i ne veruju šta se dešava (VIDEO)

Obrnula ploču!

U emisiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pitao je Aneli Ahmić kakva su joj trenutna osećanja prema Luki Vujoviću i da li bi posle svega mogla ponovo da bude sa njim.

- Nema prostor za pomirenje. On mene ne zanima, nije to to. Čovek mene više ne zanima i iskreno popustile su me emocije - rekla je Aneli.

- On je tebe sinoć video da blejiš sa Dačom i izludeo je zbog toga - dodala je Anđela.

- On bleji sa svim mojim neprijateljima. On se meni zgadio, ubio je emociju u meni - nastavila je Ahmićeva.

- Zgadila se i ona meni. Ona nema stav i karakter, nijednog muškarca nije zaštitila. Ugasile su se i meni emocije i vratila su se prema Điđi. Živi bili pa videli. Ja sam kriv jer je Anđela mene pitala za Aneli - govorio je Luka.

- Zašto si poneo peškir? Zašto si nosio ogrlicu? Zašto si nosio sliku? Ja emocije nemam prema tebi - dodala je Aneli.

- Ja sam smrto zaljubljen u tebe, svaki dan ću da jurim za tobom i da te osvojim - rekao je Luka.

- Anđela, svi pitaju otakad si dobra sa Lukom i Aneli? - pitao je Milan Milošević.

- Nisam ni sa kim dobra. Ja mislim da Aneli ima emocija. Ne mogu da vređam ljude kad mislim da imaju emocije. Ja njemu verujem 100% ali mislim da je dečko lud - pričala je Anđela.

- Da li si ti luda koja nećeš da priđeš Gastozu samo jer je rekao da se ohladio? Posle mi kažeš da treba da joj priđem - rekao je Luka.

- Sinoć si drugačije pričao. Neću po svaku cenu da pričam kontra. Videla sam njihovu vezu, nemaju poverenje, emocije su iskrene - govorila je Anđela.

- Aneli, je l' tebe iznerviralo što je on rekao da je Anđela smirena? - pitao je voditelj.

- Ne zanima me, osećam se izdano. Njegove laži i manipulacije, on se meni zgadio. Ja nemam problem s prilaženjem, ali nisam ta kojaje pogrešila. On je napravio mnoge greške, nije se iskreno pokajao. Baja je pobedio Biljanu i to je to - govorila je Aneli.

- Anđela, kakav on to ima problem u glavi? - pitao je Milan Milošević.

- Ima ispade, kao što ih imam i ja. Spreman je iz inata da pravi neke stvari. Ne znam da li je opsedunt sa Aneli, zaljubio se i to ne zna kako da kontroliše i zato mislim da nije normalan - govorila je Anđela.

- Do kraja života nikad joj ne bih prišao. Ona ovde uzdiže i podravlja ljude koji su joj urnisali porodicu, druži se sa Dačom, to je najveći blam za nju. Sita, mislim da ti se sestra osramotila i izblamirala - poručio je Luka.

Autor: A. Nikolić