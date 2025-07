Žestoko suočavanje: Matora ogolila dušu, kočano Stefani sasula sve u lice! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi rekla sve što joj leži na duši nakon brutalnih sukoba koje je imala sa Stefani Grujić i Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Najviše me je pogodilo ono što je Stefani rekla za moju majku i taj dan. Glupo mi je da se pravdam. Munja da nije ustao da komentariše klip Stefani i ja ne bismo ušle u takav sukob. Vidim da se priča svela, glupo mi je da pričam o s*ksualnim odnosima i da se pravdam. Ona ako priča njemu i pravda se ja ne želim, prvo iz poštovanja prema Dragani, a drugi jer je ona majka. Mene više povređuju stvari koje priča Stefani jer ne znam kako je nije sramota da izvrće, zna kakva sam bila kad je bila smrt moje majke. Mislim da Munja hoće da me diskvalifikuje, a i da to uradi ne znam kakva bi mu bila sadisfakcija. Biće kivan i besan ceo život na Stefani i mene. Svako ko mi je prišao tu noć, hvala mu. Terza nije pljuvao Munju, stao je na moju stranu, ali jer je on stvarno preterao s uvredama. Slušam kako Gastoz manipuliše, a ako je neko okrenuo to je Munja koji se us*ao Stefani u život. On priča kako se njegova tema zataškala, kako je oštećen više od svih - rekla je Matora.

- Ovo je tebi tema, a meni život - dodao je Munja.

- Jovana namerno priča glasnije kad ja uđem u sobu. Ona je pričala za Munju i mene kako smo folirani, a kad sam ja jednom uzvratila van stola otišlo je u p*čku materinu i ja sam ispala najgora - govorila je Tomićeva.

- Ja da sam iskompleksirana iznela bih sve gadosti i napravila haos. Neću ispasti veća i pobednik ako iznesem tajne i zato se suzdržavam. Pored svega što je izgovorila jedina osoba koja štedi Stefani i njenu porodicu sam ja - rekla je Matora.

- Više mi je pun k*rac, svi znamo kakva je Jovana i čovek ne može da se promeni sa toliko godina. Ona bi iznela da ima šta da iznese. Ja kažem sve i u moju štetu, a ona se pere i to je njeno. Ja sam sa ovim čovekom u vezi, imam dete sa njim i braniću ga i kad je u pravu i kad nije - dodala je Stefani.

- Ja Munji pričam u svađi da ima ukus moje Svetislave, a ti se nadovezuješ na to i pričaš druge stvari - dodala je Matora.

Autor: A. Nikolić