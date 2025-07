Ovo nikako niste smeli da propustite!

Noć za nama obeležila su mnoga dešavanja, s obzirom na to da je Teodora Delić imala priliku, kao ovonedeljni vođa u Eliti da izabere potrčke i omiljenu ličnost, a nakon toga krenuo je ''Pretres sa Milanom Miloševićem'', koji je mnoge ostavio bez teksta. Mnoge teme su se pokrenule i mnogi stvari isplivale na površinu.

Voditelj Milan Milošević podigao je Stefana Karića na samom početku emisije ''Izbor potrčka'', kako bi prokomentarisao podelu budžeta Teodore Delić.

- Gubila je malo vazduha, nije mogla baš, adrenalin je šibao. Očekivao sam da će mi gore reći. Znam kakvo joj je mišljenje, bila je blaga. Imala je još mnogo toga da kaže. Izmišljala je da sam vređao žene. Smatram da sam ove sezone učenik koji je najmanje vređao i ponižavao žene, a imao sam pravo na to. Ispoštovaću i nju večeras, neću joj reći mišljenje zbog Bebice i tih davnih dana. Ima prilike da izbaci, nek izbaciju sve - rekao je Karić.

- Šta to tebi treba da se kaže, a tebi ne sme niko da kaže? - pitao je Milan.

- U jednom trenutku sam se i sa Mićom sporečkao. Šta sam ja to radio da ne sme neko da mi uzvrati? Iz čista mira da me neko psuje, čemu ta potreba? Ne znam šta im to znači. Na kraju se otvaraju karte i pokazuju se prava lica. Ja sa Teodorom nisam dve rečenice progovorio ove sezone, a ona ima tu neku mržnju - rekao je Karić.

Na samom početku emisije "Izbor potrčka" voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" dao je priliku da komentarišu današnju podelu budžeta Teodora Delić, te je reč dobila i Anđela Đuričić.

- Teodora je mislila na to što čujemo sa strane, a to je da ljudi neće da izgovore Stefanu tu temu. On će sigurno te klipove videti pred "Narod pita" i Teodora je verovatno mislila da ima na osnovu čega to da misli jer je on optužen za te stvari. Meni je njena podela bila korektna, delila je po svom mišljenju da deli. Ja mislim da je Gastozu zamerila i da mu je dala 3000, a šta treba da uradi da ga šamara? Meni je dala srednji jer nije imala kome da da, nas dve imamo super relaciju. Zamerila je i meni rasprave sa Nenadom njenim - komentarisala je Anđela.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" dao je reč Teodori Delić kako bi saopštila ko će ove nedelje boraviti u sobi za izolaciju.

- Stefani zaslužuje nešto drugo, kao što sam joj rekla danas. Terza, rekla sam da si trebao da se držiš Sofije, ali neću da diram Slađu i tebe. Što se tiče Aneli i Mateje oni su bivši par i Luka je ljubomorisao u skorijem periodu, a smatram da sa Matejine strane nikad ništa nije postojalo. Mateja i Aneli mogu da sednu, neću da ih šaljem u izolaciju, iako se ona us*ala kao grlica. Aleksandri i Milovanu nije potrebna izolacija. Podigla sam Sofi i Gastoza i Anđelu i Karića, a Anđela i Gastoz su bili par, sa Sofi se spekulisalo, za Karića su pričali za Sofi i ne slažem se sa tim. Sofi može da sedne. S obzirom da ste mi rekli da se vas dvoje niste pomirili i da niste zajedno moju potrčci su Gastoz i Karić - govorila je Teodora.

Voditelj Milan Milošević podigao je ovonedeljnog vođu, Teodoru Delić kako bi izabrala omiljenu osobu sa kojom će otići u hotel.

- Omiljena ličnost je naravno Nenad. Moj trenutni dečko i njega volim, on je sa mnom u hotelu - rekla je Teodora.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić zakačili su se za vreme reklama, a njoj je skočio pritisak kad je čula da je sa Sofijom Janićijević sinoć imao intimne razgovore dok je ona bila u sobi za izolaciju.

- Hoću da se iskontrolišem - rekla je Anđela.

- Ti si se već upalila i tebi već nije dobro jer će voditelj da te pita šta sam rekao. Naš odnos ne može da se raščivija i šta da radim jer sam "Fifizengija"? - pitao je Gastoz.

- Ja ne mislim na to, nego na tvoje razgovore. To je bolesno - dodala je Anđela.

Voditelj Milan Milošević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi objasnio svoje reči da ne može da podnese poljupce Anđele Đuričić.

- Stojim iza toga. Kažem da smo drugari i da neću da imamo bliskost, ona namerno radi to - rekao ej gastoz.

- Gde si ti mene ljubio? - skočila je Anđela.

- Šta sad da radimo? Hoćemo da bijemo nekoga sad ovde? - vikao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Anđelu Đuričić kako bi sa njom razgovarao o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Rekao je da si u petici bila fina, u šestici si pokazala ko si, a sad želiš da budeš još finija. Kuma je rekla da treba da budeš komandir jer u ovim godinama nemaš nijednu vezu od bar tri ili četiri godine - rekao je Milan Milošević.

- Anđela, ove sezone si došla i ne želiš da ti se dese stvari iz šestice jer si tad imala brodolom. Ne znam od čega se pereš osim jer si imala s*ks, a to ne može da bude poniženje kad nekog voliš. Bila si polupana jer si zavolela, nikad nisam rekao da se pereš nego da imaš svoj pravac i da ne želiš iste blamove - govorio je Gastoz.

- On je meni i jutros ovo ispričao za peticu i šesticu. Njegova reči i dela se kose, ja to najbolje znam - dodala je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz prišao je Anđeli Đuričić kako bi joj objasnio svoje reči.

- Saslušaj me jednom u životu. Molim te me saslušaj! Time što me ljubiš u vrat ne poštuješ ono što smo rekli. Naravno da mi prija, ali mi isto tako smeta. Postala si devojka koju sam očekivao. Ne mogu više dalje, nećemo nikad biti zajedno. Nemoj da plačeš, to je ironija na koju samo Bebica može da se upali. Molim te zanemi! Nisu mi jasne neke stvari. Je l' ti pokušavaš da nas opet pomiriš ili ne? - pitao je Gastoz.

- Ne znam šta da ti odgovorim. Pusti me, ne želim da se svađam sa tobom - zaplakala je Anđela.

- Ironija je naravno. da je tako plakala bi svaki dan. Ja sam onaj momak kog si izvređala i ponudila kafu, ja sam to prihvatio - objasnio je gastoz.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz zaratili su na reklamama, a ona je postala manja od makovog zrna čim joj je zapretio da više nikad u životu sa njom neće komunicirati.

- Ovde si se samo ti iznervirao, a ja sam se suzdržala maksimalno. Neću jedan dan više da se nerviram zbog tebe. Ti samo odlučiš da li ti prija, da li se suzdržavaš ili ti ne prija - govorila je Anđela.

- Problem je jer ne poštuješ naš dogovor i nije te bilo mesec dana - rekao je Gastoz.

- Nisi ni ti ispoštovao dogovor kad si mi uzvratio - dodala je Anđela.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Mateju Matijevića kako bi otkrio šta je sinoć pričao o Anđeli Đuričić u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem.

- Kad se sve izdešavalo u "Zadruzi 6" tad su se masovno šerovali moji klipovi kad sam rekao da je Anđela robot koji može da se našteluje. Moju teoriju je potvrdila ove godine kako se naštelovala da neće imati s*ks i da će da se opere svega od "Zadruge 6". Ona smatra da su ti postupci bili vrlo loši - rekao je Mateja.

- Ti si uhvatiš za nešto i rokaš. Ne pere se ona od s*ksa nego lošeg ponašanja i ponižavanja - dodao je Gastoz.

- Šta ti očekuješ da kažemo kad ti kažeš da ne želiš da te on ljubi, a onda ovde kažeš da ne možeš jer imaš emocije? Što ne razgovaraju sa strane nego samo za stolom? Ja verujem da 99% ljudi je saglasno sa mnom da između njih ne osećaju emocije. Ja njih nisam video tri puta da se ljube. Ja kad postavim paralernu situaciju šta je bilo sa mnom i sad kad iznosi teoriju o žrtvi i ja onda kažem jer ne vidim emocije i da je sad u pitanju borba dva favorita za 100.000 evra, o čemu da pričamo? Bili su u ljubavnom odnosu koji je krš, nema emocija i sad im se pale lampice šta treba da se radi za prvo mesto - govorio je Matijević.

Voditelj Milan Milošević podigao je Milenu Kačavendu da objasni svoje reči o Anđeli Đuričić.

- Gastoz je rekao da je u petici bila perfektna, pa u šestvi napravila sr*nje, a sad je ovde zacrtala da ide do kraja. Komentarisala sam ono što sam više puta rekla. Nije fleksibilna. Dao je rokove, ona je prešla period koji je on očekivao da će joj prići. Njihov problem u vezi je krenuo od Pavla. Ja nisam rekla da je ona bila sa njim. Rekla sam: "Nelogično je, ko ti daje kola, ko daje auto od 30 hiljada". Nešto je bilo. Možda je bio sponzor, kraj priče. Sama je rekla: "I da jesam, šta vas boli uvo" - pričala je Kačavenda.

- Šta znači to da nije imala dečka kao sve normalne devojke? - pitao je Milan.

- Očigledno je da ne zna da funkcioniše u odnosu. Evidentno je da nije imala duge veze. Pred izlazak sam davala intervjue, da njih dvoje nema šanse da izdrže ni sedam dana - rekla je Milena.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Ivana Marinkovića kako bi izneo svoje mišljenje o odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ne slaže mi se ovo da što pričaju da je on gura do prvog mesta. Gastoz ima potrebu da održi to da je toliko dobar muškarac koji ne želi da uvredi i povredi Anđelu i sa njom ostaje u dobrom odnosu, a ona to prihvata. Jasno je da Anđela nije imala ozbiljnu vezu. Najveća poenta je da se ne zaboravi da je Gastoz na početku nama zamerio, govorio je da će da je čuva od svega i neće je vraćati u traume, i to joj nisi rekao da je k*rva kao mi, ali si je devet meseci gazio i ponižavao. On nju sažaljeva, ali je to dramaturgija za narod. Gastoz zamera drugima, a on konstantno ponižava Anđelu. On celo veče ponavlja da je ona njemu dala intrukcije - govorio je Ivan.

- Kako ovo nisi govorio za Zvezdana u šestici kad si branio Anđelu? - rekla je Milena.

- Što si rekao Sofiji kad je pljuvala Anđelu da samo nastavi da vređa Anđelu? - pitao je voditelj.

Anđela Đuričić doživela je emotivni slom jer je u emisiji saznala da je Nenad Marinković Gastoz juče razgovarao sa Sofijom Janićijević. On je ostao zgrožen dramom koju pravi, pa joj je bez dlake na jeziku očitao lekiciju.

- Kad ćeš da budeš dobro? - pitao je on.

- Nikad dok me neko ne bude poštovao. Nikad neću biti srećna dok ne nađem nekoga ko me poštuje koliko i ja njega. Trudio si me da me ispoštuješ koliko ti je u prirodi, ali mene boli ovo što sam slušam. Ja ne mogu da podnesem da gledam stvari koje ti radiš. Ja nisam dobro jer te volim, molim Boga da odem kući svaki dan. Moja emocija je sve veća, tvja sprdnja sa strane je sve veća. Nije mi dobro, ne mogu da izdržim. Okej, ušao si nešto i nisi znao i obećao si mi sve suprotrno od ovoga. Ja ne mogu da podnesem stvari koje pričaš sa strane, ja se raspadam - jecala je Anđela.

- Anđela, nisam robot kojem ćeš da kažeš pta ću da pričam sa ljudima. Ti moraš da shvatiš da nisam kompjuter, nisi me kupila pa da ne radim nešto što ne želiš. Moraš da budep fleksibilna i da prihvatiš činjenicu da ljudi pričaju, moraš da prihvatiš da nismo zajedno i da je bolesno ovo što radiš. Ne treba da se pecaš i ovo ne može da te povredi. Nisam nikome stavio k*rac u usta, nisam rekao da volim nekoga, nisam rekao da sam željan druge žene, nego tebe i pakao u glavi ne može da ti bude priča jer ja pričam sa drugom devojkom. Anđela, ja ne idem po kući i j*be se, nego sa ljudima pričam o restoranima. Osvesti se! Ne možeš to da dozvolip sebi. Ti si idiot jer ovako skreneš jer smo mi pričali o ribljim čvarcima. Imaš 27 godina i ovo ne može da te boli. Ne muvam se, 10 meseci sam ti lojalan, ja sam ne verujem šta sam sve prihvatio i ja treba da plačem jer sa tobom nemam normalan odnos. To je van svake pameti. Anđela, ja ti nisam dao povoda, samo pričam sa ljudima, nemaš šta strašno da vidiš. Nemaš potrebe da imaš taj teret i znaš gde si i ti opet to radiš. Ja ću da odlepim pričajući, skrenuću i ja i bićemo dva polupana mentola. Nema nikog, ti i ja, nemoj da me zaj*bavaš. Odakle ti toliko suza? Je l' ti p*šaš preko dana? Mila, nemaš konkretan razlog i dok sam ovde sa tobom ništa strašno nisam uradio. Ja tebe poštujem - govorio je Gastoz.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić za vreme emisije porazgovarali su ispred Bele kuće nakon haosa koji su imali u programu, a on je želeo da je zagrli i smiri što je nju iznenadilo.

- Dođi vamo - rekao je Gastoz.

- Šta ti treba? - pitala je ona.

- Dođi malo, zagrli me ajde.... Nije ništa strašno. Molim te ajde - govorio je on.

Voditelj Milan Milošević podigao je Mateju Matijevića i Sandru Obradović.

- Šta ste pričali za Enu? - pitao je Milan.

- To ne može da izađe iz mojih usta - rekao je Mateja.

- Pričali smo o lopticama na bazenu, a onda je došla Milena. Ona je njemu rekla da se to kosi sa mojim stavovima - rekla je Sandra.

Stefan Karić je progovorio o druženju sa Mirkom Šijanom i Jovanom Pejićem Pejom.

- To je jedan pd mojih razloga. Imao je situacije od početka akd me provocirao i provlačio. Nisam mogao da poverujem šta sve trpi. Samo mi je to imalo logiku. Kad smo učli ovde čovek se totalno distancirao. Neće da bude taj koji meni liže du*e. Zamerio mi što ga nisam pozvao kad je ulazio. Imao saam svest da i ja ulazim i da ću mu biti tu kad treba. Pa sam pomislio da mi zamera jer sam ja bio za njihovu vezu. Nisam znao kakvi su u odnosu. Treba da prođe sve, da oseti i dobro i loše. To za kocku sam hteo da ga prodrmam - rekao je Karič.

- Njemu je utuvljeno u glavu da nije za mene, a ja smatram da jeste. Treba da veruje meni i da kaže: "Kakva bre žaba" - skočila je Ena.

- Bolje da ti kažem ovde da si folirant - ubacio se Peja.

- Normalno je da če se savetovati sa najbližim ljudima odavde - rekao je Karič.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" komentarisao se žestok sukob Jovana Pejića Peje i Stefana Karića, koji se desio pre nekoliko dana, a sve je ostavio u šoku.

- Ja kad Kariću nešto komentarišem što mu se ne sviđa on me vređa, a Peji ćuti na ono p*šenje k*rca - rekao je Dačo.

- Ovde ljudi više ne znaju šta pričaju, prvo da meni niko ne sme da kaže, a kad me nap*še onda ja ne smem - dodao je Karić.

- Peja prebacuje na Kačavendu i Đedovića jer nije imao m*da da kaže Kariću i Mateji. Ljubomoran je na Karića, krenulo je kad se pričalo da je Ena spavala kod njega kući, a sad kaže da je to zbog hrane. Karić mu verovatno poznaje mamu i tatu, pa mu zato ćuti - nastavio je Dačo.

Voditelj Milan Milošević podigao je Luku Vujovića, a on je osuo drvlje i kamenje po Aneli Ahmić.

- Aneli je rekla da čeka da ti njoj priđeš. Tebe je Anđela savetovala sat i po šta trebaš da uradiš - rekao je Milan.

- Prijalo mu je njeno savetovanje, videla sam preko stola kako joj je dobacivao - skočila je Aneli.

- Neću prići da mi neko ruku seče. Rekla je da ne postoji trunka prostora da nikad više ne porazgovara. Kad bih joj prišao ona bi se ismejavala, da bi rekao kao i uvek da nema šta da priča, ponizila bi me. Neću sebi to da dozvolim. Nisam imao niakkvu mogućnost ni prostor da dam sebi za pravo da pričamo. Ja nemam potrebu da joj priđem, ali mi je krivo. Stojim iza svojih reči. Nameće mi da imam emocije prema Sandri, da na mene utiče moj otac. Ja ovoj devojci nikad nisam rekao da je kraj. Kad mesecima nešto nabija na glavu,a to je isto kao da sam ja non stop spominjao ALibabu i Janjuša. Da lomim sada glavu, znam kako bi se završio razgovor. Jedino mogu da priznam utorak jer nije primereno. Nisam osećao potrebu da uđem u razgovor sa Sandrom - rekao je Luka.

U toku emisije "Pretres nedelje", ustala je Sandra Obradović kako bi prokomentarisala savetovanje Anđele i Luke.

- Gastoz, Anđela, Luka i ja jesmo bili u dobrim odnosima. Onda je ona napravila frku i naopravila karambol. Nazvala je to ogovaranjem. Mi smo bili u jako dobrim odnosima. Ne možeš da pričaš da li je normalno ili nije - skočila je Sandra.

- Mi smo tad bili u vezi - pravdala je Anđela.

- Što se tiče Luke i Aneli, kod nje nikad nisam video emocije. Znam kakav je stav o njemu imala od prvog dana. Sve se okrenulo kad je Lea došla ovde. Mislim da je to postala opsesija. Od pet meseci ne znam da li ste spojili dva dana da on ne krši ovde i ne lomi. Uvek ga je ponižavala. Kako je istrčala iz Paba kad je rekla da je kuvar i da nema zlatne kartice. Ona pokušava da ga degradira i vređa. On je najponiženiji u ovoj sezoni - rekao je Bebica.

- Dao sam sebe. Znam da i dalje ima neke emocije. Vremenom će je proći to gađenje. Da sam ospesivan prišao bih joj - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi rekla sve što joj leži na duši nakon brutalnih sukoba koje je imala sa Stefani Grujić i Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Najviše me je pogodilo ono što je Stefani rekla za moju majku i taj dan. Glupo mi je da se pravdam. Munja da nije ustao da komentariše klip Stefani i ja ne bismo ušle u takav sukob. Vidim da se priča svela, glupo mi je da pričam o s*ksualnim odnosima i da se pravdam. Ona ako priča njemu i pravda se ja ne želim, prvo iz poštovanja prema Dragani, a drugi jer je ona majka. Mene više povređuju stvari koje priča Stefani jer ne znam kako je nije sramota da izvrće, zna kakva sam bila kad je bila smrt moje majke. Mislim da Munja hoće da me diskvalifikuje, a i da to uradi ne znam kakva bi mu bila sadisfakcija. Biće kivan i besan ceo život na Stefani i mene. Svako ko mi je prišao tu noć, hvala mu. Terza nije pljuvao Munju, stao je na moju stranu, ali jer je on stvarno preterao s uvredama. Slušam kako Gastoz manipuliše, a ako je neko okrenuo to je Munja koji se us*ao Stefani u život. On priča kako se njegova tema zataškala, kako je oštećen više od svih - rekla je Matora.

- Ovo je tebi tema, a meni život - dodao je Munja.

- Jovana namerno priča glasnije kad ja uđem u sobu. Ona je pričala za Munju i mene kako smo folirani, a kad sam ja jednom uzvratila van stola otišlo je u p*čku materinu i ja sam ispala najgora - govorila je Tomićeva.

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima "Elite" u emisiji "Pretres nedelje" rezultate sa ankete za osobe koje su najmanje dosledne.

Treće mesto zauzeo je Luka Vujović.

- On jeste nedosledan, ali ne mislim za Aneli i tu ga nisam navela. Ne mogu da ga osudim jer mu se vide emocije, iako je počelo od rijalitija i koristi. On nije ispao dosledan prema meni jer je izneo stvari koje nisu istina o meni - rekla je Ena Čolić.

Drugo mesto zazuela je Aneli Ahmić.

- Ona nije dosledna ni u drugarstvima, videla sam kako se ophodila prema Mići. Njoj je smetalo Lukino pogrešno disanje, a kod Mateje joj odgovara i kad priča da će da je j*be kao kravu. Rekla je da Luka ne sme da priča sa Terzom jer ju je pljunuo, a kad ih je posvađala pitala je Terzu da je bude. Kad je bila sa Lukom Stefan joj nije dogovarao, a sad kad je raskinula sa njim uvažava sve njegove savete. Ona je samo jedan magarac zalutao u magli - komentarisala je Sanja Grujić.

Prvo mesto zauzela je Ena Čolić.

- 90% stvari koje je uradila, ljubavni odnos, odnos sa Lukom, odnos sa mnom, sa ženama jer je osetila opasnost, odnos sa Matejom koga je napušavala zbog prodavnice. Ona nije dosledna ni u čemu. Kad je branila Marka, sve što je radila sa Munjom i Rajačićem. Nedosledna je u svim svojim stavovima. Čuveni zaokret kad ona kaže da neko nju izdaje, a ona izdala najbliže i tajne ispod jorgana - govorila je Kačavenda.

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima "Elite" u emisiji "Pretres nedelje" rezultate sa ankete za osobe koje smatrate da pogrešno percipiraju svoje odnose.

Treće mesto je Borislav Terzić Terza

- Ne mogu da povežem da je sa bilo kojom devojkom u kući. Mislim da je to na osnovu Milice i njenih glasača. postavila mu je uslov za Sofiju, on to nije ispoštovao. Nerealno je da on očekuje da nema novog partnera. On se sad ponaša kao da je ona njega prevarila. Sva njegova očekivanja su nerealna kad je ona u pitanju - rekla je Anđela.

Drugo mesto je Nenad Marinković Gastoz

- Ja smatram da on ništa ne očekuje u ljubavnim odonosima. Anđela je ta koja očekuje pomirenje. Večeras je jasno i glasno rekao da se ne bi pomirio sa Anđelom. Vidim da se ohladio. U početku je bio zagrejan za Anđelu, ali ne mislim da je voli - rekla je Matora.

Prvo mesto je Anđela Đuričić

- Mislim da se slažemo u tome. Gastoz ima nerealna očekivanja jer misli da Anđela sa takvim stavovima može da bude liberalnija. Anđela je na prvom mestu jer zna šta ona traži, a on ne zadovoljava njene potrebe. Malopre priča sa njom u krevetu kao da je ometena u razvoju, a nije. Svi je ovde trpimo. Ona zna šta hoće i šta daje. Pokazala je tu ispravnost, a ona od njega to ne može da dobije. On sa svima isto priča. Se*sualne konotacije sa drugim devojkama, ona to ne toleriše - rekla je Ena.

Aleksandra Nikolić grcala je u suzama jer je Milovan Minić ispržio jaja prvo Sandri Obradović.

- Smrzavala sam se napolju cele zime, bila sam sama kao ker- Šest meseci sam sedela i gutala knedle. Sad doživim da on stavi nekoga ispred mene - vikala je Aleks.

- On je takav, darežljiv čovek. Nije on namerno hteo - rekao je Terza.

- Rekla je da neće odmah. Sandra me žena pitala, otišla si da se kupaš. Ostavio sam pola cigare da bih njoj ispekao je*ena jaja. Bezobraznice jedna! Sram te bilo! - vikao je Milovan.

Nenad Marinković Gastoz i Stefan Karić obavili su brzinsku trač partiju u sobi za izolaciju, a tema prvog ogovaranja bili su Aleksandra Nikolić i Milovan Minić, koji su u tom trenutku pravili haos u dvorištu Bele kuće.

- Haos prave Milovan i Aleksandra, Terza otišao da priča sa njom i ovaj poludeo. Ona se žali Terzi, šta se žali Terzi? Ona se žalila jer je Milovan isprižio jaja Sandri, a ovaj kad je video odlepio je - govorio je Gastoz.

- Oni se namerno svađaju jer vide da ih niko ne ferma 2%, ne vidim drugi razlog - dodao je Karić.

Autor: S.Z.