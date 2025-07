VRELA ANITA PO PRIMORJU SKITA! Pobednica Elite se gola valja po krevetu, vreli kadrovi DIŽU PRITISAK! (FOTO)

Anita Stanojlović, pobednica "Elite 7", otputovala je na primorje, gde uživa punim plućima.

Stanojlovićeva važi za jednu od najzgodnijih učesnica rijalitija, a svoju poziciju potvrdila je novim golišavim selfijima sa letovanja. Ogromnu pažnju privukao je onaj koji je napravila maltene gola, u svojoj hotelskoj sobi. Lepa Anita valjala se po krevetu i zabeležila vrući selfi u ogledalu, koji je izazvao mnoštvo komentara na mrežama.

Usledio je i editorijal sa bazena. Vatrena crnka je odabrala minijaturni bikini žute boje koji je savršeno pristajao njenom preplanulom telu, a u prvom planu bila je njena izvajana zadnjica, kao i stomak.

Inače, Anita se pre nekoliko dana pojavila na rođendanu Filipa Đukića, sa kojim se sada druži, iako su bili "u kombinaciji".

- Nema me, skroz sam život sklonila od javnosti, želim da imam svoj mir. Filip i ja smo drugari, ja sam izašla sa istinom u javnost da mi bude lakše, nije to bila klasična kombinacija. Drugari smo, pozvana sam na rođendan, došla sam da ispoštujem. Meni se Filip sviđao, to sam rekla i njemu, rekla sam i javno, mnogo mi je drag, pomogao mi je dosta što se tiče starih emocija. Mnogo ga gotivim, zbog toga sam i ovde. Jeste, bio mi je dobro rame za plakanje - rekla je Anita.

Autor: D. T.