Gastozu prekipelo: Više ne može da toleriše samoživost Anđele Đuričić, razvezao jezik i pala pljuvačina kakva se ne pamti! (VIDEO)

Ne želi više da ćuti!

Nenad Marinković Gastoz osamio se sa Lukom Vujovićem ispred izolacije i tom prilikom porazgovarao o ponašanju Anđele Đuričić, za koju je shvatio da je jako samoživa i da misli samo na sebe, što mu jako smeta.

- Leti ono kamenje i plastika na sve strane i ja treba da razmišljam da li će da iseče nju ili mene, ali ona neće jer je to dulek. Boli nju k*rac, ona samo po svom tera jer je samoživa. Terzi ona plastika prošla na dva metra, a ona meni priča o logici vetra. Ne zna devojka da isprži dva jaja, a priča mi o logici vetra i njoj treba muškarac. Kakav bre muškarac? Pas i to je to. Opet sve isto, krene emisija i nju boli k*rac jer devojka fura svoje. Posle ti trebaš da se zalažeš, ali zašta bre? - upitao je Gastoz.

- Možete da pevate od Željka Šašić duet, ona da bude Željko Šašić - nasmejao se Luka.

- Sad ona hoće da gurnem Jordanku kod Uroša, ali znaš u kom filmu? Nikada! Sad ja trebam da odvojim Jordanku da bih bio s njom - rekao je Gastoz.

- Dobro, vi ste po ceo dan zajedno. Ona želi da bude s tobom sama - rekao je Luka.

- Boli me k*rac, gde je ona bila kad je Jordanka bila uz mene? Šta je Jordanka trinaesto prase kao Uroš? Nikad, to je moj drug. Je l' idem na Evroviziju ili šta? Odradi svoj deo kako treba i ja ću svoj, a Jordanka svoj. Mnogo je samoživa brate. Ne znam kako joj pada na pamet da ću ja da odstranim Jordanku zbog nje - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić