Milica Veličković, bivša učesnica "Elite 8", gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji progovorila je o Bori Terziću Terzi i njegovom odnosu sa malom Barbarom, njihovom ćerkom, ističući da ono što mu bude dodelio Sud, ona će to ispoštovati.

- Meni je sve super, s ćerkicom se odlično snalazim, bila je jako mala da bih je ja ostavljala. Ni na pet minuta je nisam ostavila. Kada se desilo da sam mogla da je ostavim, preminula mi je baka, ali evo sada sam tu. Budila se noću i to, kasnije sam imala i smrtni slučaj, pa nisam htela - rekla je Milica.

- Da li si promenila svoje mišljenje da li ćeš dozvoliti Terzi da viđa bebu - pitao je Kendi.

- Promenila mišljenje jesam, ali na gore. Sve što mu sud bude dodelio, složiću se. Videću kakvog ću raspoloženja biti da li ću priložiti klipove i to. Neko ponašanje za nekoga ko ima žensko dete mi ne priliči, ali on minimalno može da dobije. Moraćemo preko suda, on će medijski da pokušava ja to znam, hoću da imam papir i sve crno na belo. Uništio si život meni i sedmoro ljudi pored mene i detetu i sada ćemo kao da budemo dobri zbog deteta, ne nećemo. On je meni propala priča i sve što pogledam mi je jako blamantno. Meni je teško šta sam ja sebi dozvolila i koliko imam prilike da se podsećam na to i što će moja ćerka imati priliku da to vidi. On kao on, ja kao ja, to je suvišno pričati, ali me boli zbog ćerke to...Mislim da će ona to sve sama da vidi, pa će da me pita. Nadam se da će biti karaktera poput mene, tako da nećemo imati problema. Liči dosta na Terzu, sada i ne toliko, menja se, ali kada se rodila bila je ista Terza. Kada sam se porodila nisu smeli to da mi kažu babice i to (smeh)...Malog Kostu u Barbaru u roze, oni ne bi znali za koje dete da se uhvate, ne bi znali čije je čije dete. Munja ne svojom voljom, drugi "N.N." je izabrao - rekla je Veličkovićeva.

- Kada vidi svoje dete, svakako će neku emociju probuditi, da li misliš da to njega može da promeni - pitao je Kendi.

- Mi smo na moru kada on bude izašao, ja stvarno ne mogu da menjam moje obaveze. Iskreno da ti kažem, ja sam mislila da će se Elita završiti 12. jula, ja sam more uplatila 16. jula, slučajno je ispalo, ali mi je top što je tako ispalo. On čas mene tuži, pa ja kao pričam priču da bih ušla u sledeću sezonu. Koje su to priče, pa da mi dete bude siroče?! Ko da mi čuva dete?! Šta sam ja, Munja i Stefani - rekla je Milica.

- Je l' situacija sa njegovima ista i dalje - pitala je voditeljka.

- Vrlo sam ja bila za to da se mi čujemo, čak sam im odgovorila na čestitanja od strane Terzine mame i brata, nisu našli vremena da je vide, a on je našao vremena da gostuje. Ja sam rekla da ću da dovedem dete u Kaluđericu, a oni su to izbegavali, te bolesni, pa jedan pa drugi i rekla sam: "Batali to". Barbara i dalje od njih ništa nije dobila. Mene je to jako pogađalo, više me ne pogađa. Htela sam da je vide, poslala sam slike, zvala sam njegovu majku na video poziv. Ako možda meni nisu hteli da daju pare, znaš ti koliko mojih drugarica živi u inostranstvu pa su mi poslali pakete?! Za sve postoji način iskreno da kažem, ništa nije dobila od njih. Kada će oni nju da upoznaju, ja ne znam...Ja mogu da spustim loptu jedan dan, ali opet...Ja ne mogu da se stavim u situaciju da on meni nešto priča o detetu ili kao da ja tražim saglasnost da ja vodim dete na more. Da, on je tačno ta osoba koja bi mi pravila problem. Ja sam lepo rekla da može da bude s bilo kim, ne s animirkom. Imam klip gde se kleo da neće biti s njom, kleo se u dete, a sutradan je bio s njom, da mogu sutra da joj pokažem: "Evo, ovo je tvoj tata, kune se u tebe...". Veruj mi da sam bila spremna na sve, dovela bi mu dete i u Rajski vrt, samo da je bio normalan - rekla je Milica.

- Kako ti sada sumiraš svoje učešće - pitala je voditeljka.

- Svoje učešće, blago, jako blago. Trebala sam mnogo više da ih psujem. Ja sam znala koliko ja ostajem, samo sam želela da izbacim bes iz sebe, došla sam da se rasteretim. Nisam se porodila, oni svi po meni da sam prostitutka, ovo, ono...Ja sam s Terzom morala jako da vodim računa da ne bih bila ludača kada se bude borio za starateljstvo. Mene ne može animirka da dovede do ludila, ali ja mislim da sam i njega i nju vređala - pričala je Milica.

Autor: Nikola Žugić