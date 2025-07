Bez dlake na jeziku!

Kada je reč o odnosu sa Urošem Rajačićem, Milica Veliković gostujući na RED televiziji otkrila je da je sve što je Rajačić pričao, neistina.

- Priča se o tvom odnosu sa Urošem Rajačićem, da čujemo tebe i tvoju stranu priče - pitala je voditeljka.

- Blam me je da pričam o toj osobi koja je došla na televiziju da daje kao neku ekskluzivu. On pali tiktok i pokazuje moje poruke, pušta glasovne koje je snimao s drugog telefona. Mene taj čovek nije intresovao niti me intresuje, ako je zamislio da smo bili dva meseca u vezi, to mene ne zanima. Rekao je da smo od početka maja nešto kao u vezi, ja sam u maju krvarila od porođaja. Ja se nadam da će oni da se pomire i da će da ode u tom smeru, žao mi je što se "N.N." potresao da imam momka, mene taj čovek nikada nije zanimao, niti će me ikada zanimati. Ja ne mogu da budem s čovekom koji nema auto...Kada je izašao, on mi je čestitao rođenje deteta, nisam sigurna ko se kome javio. On je napravio tiktok, ja sam imala tiktok tada, isprate ljudi to i mi smo krenuli da snimamo i da se čujemo. Porukice su bile kao neko muvakanje, ali je meni to bilo dosadno. Odjednom je krenuo da gostuje po emisijama, ali sam dobila poruke gde on priča o nekim pratiocima. Besplatne reklame više ne dajem. On je meni krenuo da šalje neke poruke što sam ja s drugim momcima snimala tiktok, to mi je zamerio, pa smo krenuli da se svađamo. Mi nismo ni u prijateljskim odnosima bili, mi smo se čuli i snimali smo tiktokove. On je rekao da se zaljubio u mene, ja se nisam zaljubila u njega. Ja njega u životu nisam videla van rijalitija. Napravio mi je ozbiljan problem, samo što mi nisu zvali socijalno jer sam ostavila dete i otišla u Pančevo. Doživljavala sam ozbiljno sajber nasilje zbog toga što je rekao kada mi je baba umrla...Pretio mi je da će da vidi moja mama i moje dete, koje je slao mojoj podršci tamo i to je to - rekla je Milica.

- Koji je razlog zbog kog je to uradio - pitala je voditeljka.

- Nije mi teorija da hoće da uđe u Elitu, mislim da je samo želeo medijsku pažnju. Zbog njega sam skinuta sa "N.N" profila, Terzin brat je obrisao slike gde sam ja pored njega trudna, to je obrisano nakon moje nepostojeće veze sa dotičnim. Dosta mi je problema napravio kada je davao te neke izjave...On slike nema sa mnom, niti moje slike ima neke. Čak sam videla da je dobio moje stare neke poruke s drugim osobama, pa mi preti s tim, pa kao: "Objaviću to". Tužila sam ja mnoge! I on i svi ostali nek se pozabave tamo gde treba - rekla je Milica.

- Terza je čak i rekao: "Ispada Milica kao i Sofija treća u tom odnosu" - rekla je voditeljka.

- Ja nikada žrtva ne mogu da budem od takvih ljudi, ali ljudi mešaju babe i žabe. Kada je bila situacija gde sam ja provučena kao ljubavnica, ja sam potencirala na tome da sam trudna prevarena! Da ja nisam bila trudna, da smo bili vereni, ma šta to...Ja da uđem sutra na jednu noć, misliš da bi mi nešto neko rekao?! Aham, važi...Blokirao me je, slao mi je moje poruke i rekao je da će da objavi, ja sam mu rekla da objavi. To je sve preko moje podrške bilo - rekla je Milica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić