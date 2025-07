Vidim da su joj se zubi pokvarili i da se ugojila! Milica Veličković ne štedi Sofiju Janićijević, pa URNISALA Kačavendu: Mrzi me jer se LOŽI na Terzu, tripuje se da je riba, šta su oni gajtani i šorcevi?! (VIDEO)

Gostujući na RED televiziji, Milica Veličković osvrnula se na Sofiju Janićijević, na čiji račun nije štedela reči.

Kako je istakla Milica Veličković, o Sofiji Janićijević konstantno dobija neke slike i informacije, ali je ne zanima, jer više nije povređena.

- Sofija, šta imaš za nju da kažeš - pitao je Kendi.

- Ja stalno o njoj dobijam neke informacije i neke slike, ali ja više nisam povređena i ne bavim se tim. Ne vidim je da postoji u rijalitiju, od kada nije u odnosu sa "N.N." osobom, nepostojeća je. Videla sam da su joj se zubi pokvarili, da joj je spala kosa i da se ugojila...Kačavenda i ona su idealne kao majka i ćerka, ova dahće na telefon, ova pu*i tablet. Mrzi me Kačavenda, to je zato što se ložila na "N.N."-a celu sezonu. Pa kako da ne mislim?! Mene su zvali Mica trica, a ona se ljubila sa Munjom i Terzom, šta je to nego trojka?! - rekla je Milica.

- Često se proteže da Kačavenda neće da kaže pravo mišljenje u lice, da ćoškari, a da za crnim stolom to ne iznosi - rekla je voditeljka.

- Kome ona šta sme da kaže?! Ja sam mislila kao da žena ima 50 godina, mislila sam tako, jer ja nisam znala kako ljudi gledaju na to. Ona mi je tolika smehoteka, to nema dalje. Oni njeni stajlizni, oni šorcevi i gajtani, one grudi onako. Ona ima 50 godina i dva sina mojih godina i da se obuče onako?! Ona se tripuje da je bomba devedesetih, ne znam ko je nju izložio?! Ume nekada lepo da izgleda, ali mi generalno izgleda kao trandža - rekla je Milica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić