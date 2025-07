ŠOK! PALO POMIRENJE!? Terza izgoreo od ljubomore na Gastoza, pa ščepao i poljubio Sofiju! (VIDEO)

Puca sve od varnica!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza posetili su Drvo kako bi tražili piće za žurku, a zauzvrat otkrili tajnu – pao je i poljubac.

- Slušam pažljivo - reklo je Drvo.

- Došli smo jer je ona tu sa svojim klanom. Nestalo nam je piće, a da mi tebi nešto kažemo za to i da možda vidiš neki poljubac za kraj - rekao je Terza.

- Otkrij drvencetu tajnu pa ćemo da pričamo - rekla je Sofija.

- Dosta sam pogrešio i napravio dosta kikseva oko Sofije. U meni je i dalje ostalo, da akd je provlače sa Gastozom nešto radi u meni. Sofija mi mnogo prija i znači. Nisam nikome ni rekao. Držim to u sebi mesec dana - rekao je Terza.

- Zašto si onako odgovorio onda na poslednje pitanje? - pitala je Sofija.

- Smatram da sam izdao Sofiju. Ne prija mi kad ga ložiš. To je u meni negde. To je to -rekao je Terza.

- Je l' to posledica jer je bio sa tvojom bivšom verenicom? - pitala je Sofija.

- Ma ne - rekao je Terza.

- Kako se osećaš? - pitalo je Drvo.

- Ja ovo osećam. Samo mi je krivo jer ovo ne govori za stolom. Ja želim da ga izvređam, ali ne mogu. Osećam ovo što je rekao. Kad ga pitam ja da li je ljubomoran na gastoza, on kaže da nije. Kao boli ga uvo da li bi bila svadba. Ja vidim po očima - priznala je Sofija.

- Još da vidim poljubac - reklo je Drvo.

- Dođi Sofija - jurio je Terza.

- Terza, to nije moguće - rekla je Sofija.

- Da je Gastoz možda bi dozvolila - rekao je Terza.

- Ne znam šta je on u stanju da uradi za pet sati. Devojka za jedno veće mislim briga me - rekla je Sofija.

- Čekam da zvanično objavite da ste u vezi - reklo je Drvo.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić