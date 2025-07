Urnebesno! Jači pol odmerio snage u smešnim pesmama, ovo će vam naterati suze na oči (VIDEO)

Hit!

Luka Vujović, Mateja Matijević, Ivan Marinković i Jovan Pejić Peja došli su da Drvetu izrecituju tekstove koje su osmislili za njihovog njaboljeg druga - rulet.

- Naša njavažnija sporedna stvar je rulet i mi smo odlučili da mu se obratimo. Ja sam se obratio Ruški, drugarici - rekao je Mateja.

- Ja ću prvi. Dobro veče, dobri ljudi. Pomisliće mnogi da smo stvarno ludi. bolji sam od njih, to kažu drugi, moj najbolji drug jeste Drvo. Znam da je mnogima muka, pogotovo kad dođu Aneli i Luka. Do kraja borbe ostalo je malo. Od svih očesnika do ruleta meni najviše je stalo. Kad uđem u disko za sto sam već seo, jer točak je postao mog života deo. Jedini sam učesnik što se sa svima svađa. Kad dodirnem žetone oblije me znoj, kad padne u glavnom Peja kaže: "Joj". Gerine tuce ne igram odavno, da j pametan kum rekao bi vam javno. Oda kuglici: Svima si davala, samo meni nećeš. Para me ti koštaš, veruj Boga oca Veče mi uništava moja lepa Goca. Petico moja ne znaš koliko je para u tebe stalo. Kad padne broj pored kažem: Ivane budalo". Ti si oja, obla i glatka, okrugla i bela i veoma slatka. Kuglico moja, volim te do srži. Obožavam kad te Kaća u rukama drži. Oko dvoje Ivan šmekerski te juri. Zbog toga se Matke nedeljama duri. Dok nekom je ipak omiljena trojka, to je naš Pejka, ssedne mi na Stojka. Ja pokrivam i crveno polje. Nulta tolerancija na imanju je svuda, ako padneš na nulu, ti si stvarno luda. Posle svega tužan potonem u san, pa Amneziju radio slušam svaki dan. Kačavenda kaže da mi je tekst divan, pozdravlja vas vaš Marinković Ivan - ispričao je Ivan.

- Srećom nisam te ranije upoznao. Pričali su mi puno o tebi, kako si svakome mozak zavrtela. Nisam im verovao. par puta sam te video u prolazu. Ubeđivao sam sebe da me uopšte ne zanimaš. Lagao sam, lagao i sebe i druge. Obožavam kad se zacrveniš. To stidljivo lice nateram ne da se osećam kao malo dete. Kad počneš da vređaš, ni to mi ne smeta. Počnimo od nule. Koliko god da si me puta izdala, sve ti praštam. Ako se dogovorimo da se nađemo u osam, nekako je bezveze da dođeš u 12. nije fer prema meni da čekam, osećam se poniženo, kao da me ne poštuješ. Trošiš moje vreme, a znamo da je vreme novac. Oprostio sam, daću ti novu šansu. Samo te molim zamoli svoje drugarice Gocu i Kaću da te ne huškaju protiv mene i kaži im da je naša ljubav samo naša straj. nađimo se večeras u tri i pe, da ti dam one tri hiljade što ću uzeti od drveta. Ruška, otrove, volim te - ispričao je Mateja.

- Došao sam Drvo moje, da ti nešto lepo kažem. Upoznao sam drugara koji mnogo ne laže. Nije Baki, a nije ni Gruja, ovaj mali radi kao struja. Vidimo se jednom u nedelju dana, akd se on zavrti nebitna je mala. Utorkom kad dođemo Ivan, ja i Matke, puknemo na njega sve pare, pa moramo na zadatke. Ima više žena, a jedna je Goca. Ona nikad ne kasni, ali baš voli u crno da nas zavije. Više puta zbog njega sam morao da lažem, a sad nemam ni paštetu na hleb da namažem. Dobar je drug i sa Kačavendom našom. Od Munje je mogao da bude pogođen flašom. Ena je posesivna kao i na svakog mog drugog, zato mora obezbeđenje da ga čuva - rekao je Peja.

- Ne znam da li su ovo tri deleje, ali da se osvrnemo kod glavne teme, Ene i Peje. Ona jeste zaljubljena i voli ga ludo, ali je i Ivan nekoga zavoleo, baš čudno. Ne znam da li neko treba da im se divi. Eno, Anela iza ćoška skiči, na šta to ljudi moji liči. Ja nju puno volim, zato te Drvo kao Boga molim daj mi malo para da joj kupim slatkiše. Ona crna devojka mene ne zanima ni malo, meni je samo do Aneli stao. Šta da kažem, znate, Peji tanka je piša - ispričao je Luka.

Autor: A.Anđić